Champions League, spettacolo negli ottavi: il Real stende il City, PSG show contro il Chelsea

Serata di grande calcio europeo quella di mercoledì 11 marzo 2026, quando la UEFA Champions League è tornata in campo per le gare di andata degli ottavi di finale.

Tra goleade, sorprese e partite equilibrate, le squadre protagoniste hanno dato vita a quattro sfide intense che hanno già indirizzato, almeno in parte, il discorso qualificazione.

Il Real Madrid domina il Manchester City

Allo Santiago Bernabéu, il Real Madrid CF ha offerto una prestazione di grande livello superando nettamente il Manchester City FC per 3-0.

Protagonista assoluto della serata è stato Federico Valverde, autore di una straordinaria tripletta che ha infiammato il pubblico madrileno. Il centrocampista uruguaiano ha colpito con due conclusioni dalla distanza e un inserimento perfetto in area, mettendo in seria difficoltà la difesa inglese.

Il successo permette ai blancos di presentarsi al ritorno con un vantaggio importante, mentre la squadra guidata da Pep Guardiola dovrà cercare una rimonta complicata.

PSG travolgente contro il Chelsea

Gol e spettacolo anche al Parc des Princes, dove il Paris Saint‑Germain FC ha superato il Chelsea FC con un netto 5-2.

I parigini hanno messo in mostra tutta la loro qualità offensiva grazie alle reti di Vitinha, Bradley Barcola e Ousmane Dembélé, prima della doppietta nel finale di Khvicha Kvaratskhelia.

Per il Chelsea sono andati a segno Malo Gusto e Enzo Fernández, ma la difesa londinese ha sofferto per tutta la partita la velocità e le combinazioni dell’attacco parigino.

Pari tra Leverkusen e Arsenal

Più equilibrata la sfida tra Bayer 04 Leverkusen e Arsenal FC, terminata 1-1.

I tedeschi sono passati in vantaggio con Robert Andrich, bravo a sfruttare una situazione da calcio piazzato. L’Arsenal ha però trovato il pareggio nel finale grazie a un rigore trasformato da Kai Havertz, che ha colpito la sua ex squadra.

Un risultato che lascia tutto aperto in vista della gara di ritorno a Londra.

Impresa del Bodø/Glimt

La sorpresa della serata arriva dalla Norvegia, dove il FK Bodø/Glimt ha battuto con un netto 3-0 lo Sporting CP.

Le reti di Sondre Brunstad Fet, Ole Didrik Blomberg e Kasper Høgh hanno regalato ai norvegesi una vittoria storica davanti al proprio pubblico, mettendo lo Sporting in grande difficoltà in vista del ritorno.

Risultati delle partite (11 marzo 2026)

Bayer Leverkusen – Arsenal 1-1

Paris Saint-Germain – Chelsea 5-2

Real Madrid – Manchester City 3-0

Bodø/Glimt – Sporting CP 3-0

Le sfide di ritorno degli ottavi di finale si giocheranno la prossima settimana e decreteranno le squadre che accederanno ai quarti di finale della Champions League, con diversi verdetti ancora tutti da scrivere.