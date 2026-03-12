Europa Legaue andata ottavi di finale

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League -ottavi di finale risultati gare 11 marzo 2026 Leggi ora
Champions League, spettacolo negli ottavi: il Real stende il City, PSG show contro il Chelsea

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione

Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Alle 18.45 il derby italiano Bologna-Roma.

Ecco le partite di oggi e dove vederle in Tv

    alle 18.45: BOLOGNA-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.  

 alle 18.45: LILLE-ASTON VILLA su Sky Sport Mix e Sky Sport 253.   

alle 18.45: STOCCARDA-PORTO su Sky Sport 254.

    alle 18.45: PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA su Sky Sport 255.

    alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND su Sky Sport Max e Sky Sport 253.

    alle 21.00: CELTA VIGO-OLYMPIQUE LIONE su Sky Sport Mix e Sky Sport 254.   

alle 21.00: GENK-FRIBURGO su Sky Sport 255.

    alle 21.00: FERENCVÁROS-BRAGA su Sky Sport 256.

Marzo 12, 2026
scritto daRedazione
Marzo 12, 2026
Marzo 12, 2026

