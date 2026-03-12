Europa Legaue andata ottavi di finale

Giovedì 12 marzo l’andata degli ottavi di finale di Europa League, Alle 18.45 il derby italiano Bologna-Roma.
Ecco le partite di oggi e dove vederle in Tv
alle 18.45: BOLOGNA-ROMA su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K.
alle 18.45: LILLE-ASTON VILLA su Sky Sport Mix e Sky Sport 253.
alle 18.45: STOCCARDA-PORTO su Sky Sport 254.
alle 18.45: PANATHINAIKOS-BETIS SIVIGLIA su Sky Sport 255.
alle 21.00: NOTTINGHAM FOREST-MIDTJYLLAND su Sky Sport Max e Sky Sport 253.
alle 21.00: CELTA VIGO-OLYMPIQUE LIONE su Sky Sport Mix e Sky Sport 254.
alle 21.00: GENK-FRIBURGO su Sky Sport 255.
alle 21.00: FERENCVÁROS-BRAGA su Sky Sport 256.