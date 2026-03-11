Conference League, Vanoli: “Fiorentina concentrata sul Raków. Servono lucidità e rispetto”

Alla vigilia della sfida di Conference League contro il Raków Częstochowa, l’allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, ha chiesto massima concentrazione alla sua squadra. L’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa Conference League rappresenta un passaggio importante per i viola, chiamati a dare continuità al proprio percorso europeo.

Il tecnico ha invitato i suoi a non sottovalutare l’avversario. «Il Raków è una squadra organizzata e molto solida – ha spiegato –. In Europa ha dimostrato di saper soffrire e colpire al momento giusto. Dovremo essere lucidi e rispettosi dell’avversario».

Vanoli ha inoltre sottolineato come la sfida si giochi su due partite. «È un confronto su 180 minuti. L’obiettivo è fare una gara intelligente all’andata e arrivare al ritorno con un risultato che ci permetta di giocarci la qualificazione».

Per la Fiorentina, la competizione europea resta un obiettivo importante della stagione. Il tecnico viola ha ribadito la volontà della squadra di onorare il torneo fino in fondo, pur in un periodo fitto di impegni tra campionato e coppe.

Qualche dubbio riguarda le condizioni dell’attaccante Moise Kean, alle prese con un problema fisico che potrebbe tenerlo fuori dalla sfida europea. Lo staff medico valuterà nelle prossime ore un eventuale rientro nelle prossime gare.

La partita tra Fiorentina e Raków si disputerà allo stadio Stadio Artemio Franchi. Un appuntamento delicato per i viola, chiamati a sfruttare il fattore campo e a mettere un primo tassello verso i quarti di finale della Conference League