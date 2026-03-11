Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo

PESCARA – Il Pescara dovrà affrontare le prossime trasferte di Serie B senza il sostegno dei propri tifosi. Le autorità competenti hanno infatti disposto il divieto di trasferta per i sostenitori biancazzurri fino al termine del campionato.

Il provvedimento è stato adottato per motivi di ordine pubblico e sicurezza dopo alcuni episodi avvenuti nelle ultime settimane. Di conseguenza, nelle partite lontano dallo stadio Adriatico non sarà consentita la vendita dei biglietti ai tifosi del Pescara.

Una decisione che pesa sull’ambiente biancazzurro, costretto a rinunciare al supporto del proprio pubblico nelle gare decisive della stagione.