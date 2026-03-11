Tirreno-Adriatico 2026, terza tappa: vittoria di Tobias Lund Andresen

MAGLIANO DE’ MARSI – La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Cortona a Magliano de’ Marsi, si è conclusa con una spettacolare volata che ha premiato Tobias Lund Andresen. Il corridore danese ha saputo anticipare i suoi rivali negli ultimi metri, conquistando la vittoria su un tracciato di 221 km caratterizzato da lievi saliscendi e un finale leggermente in salita.

La frazione ha visto numerosi tentativi di fuga, ma il gruppo principale è rimasto compatto fino allo sprint finale. Dietro Andresen si sono piazzati altri velocisti di primo piano, confermando la competitività del lotto.

La classifica generale non ha subito stravolgimenti, con il leader della corsa Del Toro che mantiene la maglia dopo una tappa intensa e tatticamente combattuta. Le prossime frazioni, più impegnative, potrebbero invece ridisegnare la graduatoria e accendere la sfida per il traguardo finale di San Benedetto del Tronto.

la classifica aggiornat della Tirreno‑Adriatico 2026 dopo la terza tappa (Cortona → Magliano de’ Marsi):

Classifica Generale (Top 5)