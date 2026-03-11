Sfondo scuro Sfondo chiaro
Champions League: Atalanta-Bayern Monaco 1-6
Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo
Tirreno-Adriatico 2026, terza tappa: vittoria di Tobias Lund Andresen
Napoli : Conte ritrova McTominay nel momento decisivo della stagione

Tirreno-Adriatico 2026, terza tappa: vittoria di Tobias Lund Andresen

Marzo 11, 2026
scritto daRedazione

MAGLIANO DE’ MARSI – La terza tappa della Tirreno-Adriatico 2026, da Cortona a Magliano de’ Marsi, si è conclusa con una spettacolare volata che ha premiato Tobias Lund Andresen. Il corridore danese ha saputo anticipare i suoi rivali negli ultimi metri, conquistando la vittoria su un tracciato di 221 km caratterizzato da lievi saliscendi e un finale leggermente in salita.

La frazione ha visto numerosi tentativi di fuga, ma il gruppo principale è rimasto compatto fino allo sprint finale. Dietro Andresen si sono piazzati altri velocisti di primo piano, confermando la competitività del lotto.

La classifica generale non ha subito stravolgimenti, con il leader della corsa Del Toro che mantiene la maglia dopo una tappa intensa e tatticamente combattuta. Le prossime frazioni, più impegnative, potrebbero invece ridisegnare la graduatoria e accendere la sfida per il traguardo finale di San Benedetto del Tronto.

la classifica aggiornat della Tirreno‑Adriatico 2026 dopo la terza tappa (Cortona → Magliano de’ Marsi):

Classifica Generale (Top 5)

  1. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) – leader
  2. Giulio Pellizzari +3″
  3. Magnus Sheffield +13″
  4. Alan Hatherly +17″
  5. Primož Roglič +18″
Marzo 11, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Serie B, Pescara senza tifosi in trasferta fino al termine del torneo

Marzo 11, 2026
Articolo successivo

Napoli : Conte ritrova McTominay nel momento decisivo della stagione

Marzo 11, 2026

