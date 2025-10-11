Pogacar per la quinta volta consecutva fa suo il Lombardia

Tadej Pogacar imbattibile! Lo sloveno , dopo il MOndiale e l’Europeo si consegna alla storia vincendo da grande campiopne il Giro di Lombardia , e mette il suo sigillio sulla classica tricolore per la quinta volta consecutiva.

Nell’albo d’oro della competizione raggiunge in testa Fausto Coppi. Il capitano della UAE Emirates è scattato sul Passo del Ganda a 36 km dal traguardo, lanciato dal fido Maika , il polacco all’ultima gara della sua carriera, ha ripreso l’eroico fuggitivo Quinn Simmons e ha vinto in solitaria, fino al traguardo di Bergano. Evenepoel deve ancora accontentarsi del secondo posto sul posio , completato da Storer

P ptimi dieci all’arrivo del Giro di Lombardia 2025

1) Tadej Pogacar in 5:45:53

2) Remco Evenepoel +1’48”

3) Michael Storer +3’14”

4) Quinn Simmons +3’39”

5) Isaac Del Toro +4’16”

6) Thomas Pidcock – S.T.

7) Paul Seixas – S.T.

8) Egan Bernal – S.T.

9) Jay Vine +4’18”

10) Clan Uijtdebroeks +4’30”