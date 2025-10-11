Calcio – Qual. Mondiali 2026. Estonia – Italia , le probabili formazioni



A Tallin , ore 20,45 Estonia – Italia: gli Azzurri tornano in campo per le qualificazioni ai Mondiali 2026: match fondamentale per il cammnino dell’Italia ai prossimi campionati del Mondo 2026.

Attacco al fulmicotone per cercare non solo la vittoria , ma anche la goleada con Retegui e Kean .ll CT verso il 4-4-2

Le scelte del ct sono condizionate dai tanti infortuni e dalle convocazioni riviste e corrette per gli infortuni di Zaccagni e Politano.

Una sfda importante contro l’Estonia , con l’obiettivo dei tre punti ,e poi pensare all’atra sfida contro Israele.

Le probabili formazioni di Estonia-Italia

ESTONIA (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn

ITALIA (4-4-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Spinazzola, Tonali, Barella, Cambiaso; Kean, Retegui. All.: Gennaro Gattuso.

La Uefa ha designato l’arbitro olandese Serdar Gözübüyük per dirigere la partita Estonia-Italia. Assistenti i connazionali Erwin Zeinstra e Patrick Inia; quarto ufficiale di gara Joey Kooij; al Var Rob Dieperink e Jeroen Manschot.

