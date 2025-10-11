Italia Under 21, Baldini:”questo è un gruppo coeso, contento di stare insieme”



Il netto successo 4-0 degli Azzurrini Under 21 contro la Svezia ha soddisfatti pienamente il ct Baldini .– “È un gruppo pieno di talento, un talento che però va coltivato con il lavoro e con la testa: è quella che fa la differenza -. A loro io non metto pressione, gli spiego la partita e poi loro vanno in campo per dimostrare che sono bravi”. Poi una battuta sul la scelta di Camarda di tirare dal dischetto con il cucchiaio. “Ognuno è libero di calciare come vuole, anche se io quei rigori lì li odio! Ma se uno se la sente, è giusto che lo faccia”.