Italia Under 21, Baldini:”questo è un gruppo coeso, contento di stare insieme”

Serie A , finale: Juventus- Milan 0-0 Leggi ora
Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione


Il netto successo 4-0 degli Azzurrini Under 21 contro la Svezia ha soddisfatti pienamente il ct Baldini .–  “È un gruppo pieno di talento, un talento che però va coltivato con il lavoro e con la testa: è quella che fa la differenza -. A loro io non metto pressione, gli spiego la partita e poi loro vanno in campo per dimostrare che sono bravi”. Poi una battuta sul la scelta di Camarda di tirare dal dischetto con il cucchiaio. “Ognuno è libero di calciare come vuole, anche se io quei rigori lì li odio! Ma se uno se la sente, è giusto che lo faccia”. 

Ottobre 11, 2025
scritto daRedazione
Ottobre 11, 2025
Ottobre 11, 2025

