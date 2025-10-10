Italia , Cristante: sono felice di tornare a vestre la maglia azzurra”

Sfondo scuro Sfondo chiaro
Ottobre 10, 2025
Prosegue l'iter di avvicinamento dell'Italia alla doppia sfida a Estonia e Israele per le qualificazioni ai Mondiali 2026. Due gare importanti per a Nazionnale Azzurra , l'obiettivo e centrare lla ualificazione diretta ed evitare i playoff. Intervenuto in conferenza stampa al terzo giorno di allenamenti a Coverciano, Bryan Cristante si è detto innanzitutto felice di tornare a vestire d'azzurro ed è pronto a dare tutto sotto la guida del nuovo ct Gennaro Gattuso: " Stiamo lavorando davvero nel modo giusto, con l'intensità giusta e con le idee giuste.Il gruppo è cresciuto, ci sono tanti ragazzi giovani con esperienza a livello europeo, qualche anno in più aiuta sempre. C'è più esperienza e una consapevolezza diversa, questo in gare delicate aiuta".

Ottobre 10, 2025
Ottobre 10, 2025
Ottobre 10, 2025

