Milan, Leao prepara l’addio: “È il momento di una nuova avventura”

Le strade di Rafael Leao e del Milan sembrano destinate a separarsi. Dopo sette stagioni vissute in rossonero, l’attaccante portoghese ha infatti lasciato intendere che il suo futuro potrebbe essere lontano da San Siro, aprendo concretamente alla possibilità di una cessione già nelle prossime settimane.

Intervistato dall’emittente portoghese Sport TV, Leao ha parlato con grande affetto del club che lo ha consacrato nel calcio europeo, ma le sue parole hanno il sapore di un saluto.

“Credo di aver dato tutto quello che potevo dare al Milan”, ha spiegato il numero 10 rossonero. “Questo club mi ha fatto crescere tantissimo, sia come calciatore che come uomo. Mi è stato vicino nei momenti più difficili e sono orgoglioso di aver contribuito a scrivere una parte della sua storia”.

Il portoghese non nasconde la voglia di mettersi alla prova in una realtà diversa: “Sento il desiderio di affrontare una nuova sfida e di conoscere un altro campionato. Se dovesse arrivare questa opportunità sarei molto felice, perché significherebbe aver svolto al meglio il mio percorso al Milan”.

Per il momento, però, ogni decisione è rinviata. Leao vuole concentrarsi esclusivamente sugli impegni con la nazionale portoghese e sul prossimo Mondiale, appuntamento che potrebbe rivelarsi decisivo anche per il suo futuro sul mercato.

“Adesso penso soltanto alla nazionale e a dare il massimo per il mio Paese. Quando sarà il momento valuterò con attenzione tutte le opportunità per continuare a giocare ai più alti livelli del calcio europeo”, ha dichiarato l’attaccante, legato al Milan da un contratto in scadenza nel 2027.

Tra le possibili destinazioni vengono accostate al giocatore la Premier League, la Liga e anche il ricco mercato saudita. Nel frattempo il Milan osserva gli sviluppi e si prepara ad ascoltare eventuali offerte, con l’obiettivo di incassare una cifra compresa tra i 40 e i 60 milioni di euro.

Molto dipenderà anche dal rendimento di Leao al Mondiale: una vetrina internazionale che potrebbe aumentare ulteriormente il valore del cartellino e attirare nuovi pretendenti per uno dei talenti più brillanti del calcio europeo.