Bologna, nuova era in panchina: Tedesco vicino alla guida rossoblù dopo Italiano

Il Bologna è pronto a voltare pagina dopo la separazione da Vincenzo Italiano e ha individuato in Domenico Tedesco il profilo su cui puntare per il futuro. Il tecnico italo-tedesco è infatti sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore rossoblù, con un accordo ormai in fase avanzata.

Le ultime ore sono state decisive per accelerare i contatti tra la dirigenza emiliana e l’allenatore, con le parti impegnate a definire gli ultimi dettagli contrattuali. L’intesa dovrebbe prevedere un contratto di medio-lungo periodo, tra un triennale o un biennale con opzione per un’ulteriore stagione.

Dopo l’addio a Italiano, il club aveva ristretto il proprio elenco a pochi candidati. Tra questi anche Eusebio Di Francesco, reduce dalla salvezza con il Lecce, ma la scelta finale è ricaduta su Tedesco, considerato il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico.

Classe 1985, nato a Rossano ma cresciuto in Germania, Tedesco ha costruito tutta la sua carriera lontano dall’Italia. Dopo gli inizi nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, ha ottenuto la prima grande occasione all’Erzgebirge Aue, riuscendo a centrare una salvezza importante in seconda divisione.

La consacrazione è arrivata con lo Schalke 04, portato a un sorprendente secondo posto in Bundesliga e agli ottavi di Champions League. Successivamente ha allenato Spartak Mosca e Lipsia, prima di diventare commissario tecnico del Belgio, con cui ha partecipato a Euro 2024.

Più recente l’esperienza al Fenerbahce, dove ha preso il posto di José Mourinho chiudendo la stagione al secondo posto in campionato e raggiungendo i playoff di Europa League.

Ora per Tedesco si profila una nuova sfida: il debutto in Serie A alla guida di un Bologna ambizioso e deciso a confermarsi tra le realtà più solide del calcio italiano.