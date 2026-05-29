El Porteño Golden Cup 2026: torna il torneo di polo tra sport, lifestyle e atmosfera argentina

Dal 30 maggio al 7 giugno 2026 il Magenta Polo Club di Mesero (Milano) ospita la quinta edizione della El Porteño Golden Cup, il torneo di polo firmato El Porteño che negli anni si è imposto come uno degli appuntamenti più iconici del calendario lifestyle milanese.

L’evento, ideato da Dorrego Company, unisce competizione sportiva, ospitalità e cultura argentina, trasformando per una settimana i campi da polo in un palcoscenico di eleganza, socialità e intrattenimento. L’edizione 2025 ha registrato oltre 700 ospiti, confermando la crescita costante del format.

Il torneo: quattro squadre in campo

La competizione vedrà sfidarsi quattro team composti da quattro giocatori ciascuno:

EL PORTEÑO

HARPA

CRIA DEL MAR

BROKERBASE

Le partite si svilupperanno lungo tutta la settimana fino alle finali del 7 giugno, in un gioco ad altissimo ritmo dove tecnica, strategia e sintonia con il cavallo sono determinanti.

A supporto della manifestazione anche U.S. Polo Assn., technical partner del torneo.

Il gran finale aperto al pubblico

Domenica 7 giugno il torneo si apre al pubblico con una giornata experience che va oltre lo sport. Fin dal mattino il pubblico potrà assistere alle finali e vivere un programma ricco di attività:

partite di polo

area food & beverage e market

DJ set e intrattenimento

spazi dedicati alle famiglie e ai bambini

Il dress code sarà “Polo Chic”, con premi speciali per il miglior outfit e il miglior cappello, in omaggio allo stile internazionale del polo.

Food, convivialità e nuove esperienze

Tra i momenti più attesi torna la Mesa Infinita, la lunga tavolata condivisa a bordo campo diventata simbolo dell’evento e della convivialità firmata El Porteño.

L’edizione 2026 segna inoltre il debutto di “El Porteño a Casa Tua”, il nuovo servizio di catering che porta l’esperienza gastronomica del brand fuori dai ristoranti, mantenendo qualità, scenografia e spirito conviviale.

Il food & beverage sarà arricchito dalla collaborazione con partner come:

Bellavista

Moët

Diageo

Un progetto tra sport e solidarietà

Una parte del ricavato sarà devoluta al Centro di Riabilitazione Equestre “Vittorio Di Capua” dell’Ospedale Niguarda di Milano, realtà impegnata nella riabilitazione assistita con il cavallo.

Un evento che cresce tra sport e lifestyle

La Golden Cup continua a distinguersi come format che unisce sport, intrattenimento e cultura argentina, portando in Italia l’identità del polo come simbolo di eleganza, tradizione e spirito di squadra.

Foto: Andrea-Cola-Zannier-Fabrizio-Facello-Fabio-Acampora-Davide-Testa-Guido-Favaro-Sebastian-Bernardez.