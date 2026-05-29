Sfondo scuro Sfondo chiaro
Facebook x
Napoli, l’addio perfetto di Conte: Højlund stende l’Udinese, De Bruyne illumina il Maradona Leggi ora
Sfondo scuro Sfondo chiaro
Cerca notizie sportive nel sito...
Ricerche popolari
Bologna, nuova era in panchina: Tedesco vicino alla guida rossoblù dopo Italiano
El Porteño Golden Cup 2026: torna il torneo di polo tra sport, lifestyle e atmosfera argentina
MotoGP Mugello 2026: Di Giannantonio domina le pre-qualifiche, poker italiano in vetta. Ecco i 10 in Q2

El Porteño Golden Cup 2026: torna il torneo di polo tra sport, lifestyle e atmosfera argentina

Maggio 29, 2026
scritto daRedazione

Dal 30 maggio al 7 giugno 2026 il Magenta Polo Club di Mesero (Milano) ospita la quinta edizione della El Porteño Golden Cup, il torneo di polo firmato El Porteño che negli anni si è imposto come uno degli appuntamenti più iconici del calendario lifestyle milanese.

L’evento, ideato da Dorrego Company, unisce competizione sportiva, ospitalità e cultura argentina, trasformando per una settimana i campi da polo in un palcoscenico di eleganza, socialità e intrattenimento. L’edizione 2025 ha registrato oltre 700 ospiti, confermando la crescita costante del format.

Il torneo: quattro squadre in campo

La competizione vedrà sfidarsi quattro team composti da quattro giocatori ciascuno:

  • EL PORTEÑO
  • HARPA
  • CRIA DEL MAR
  • BROKERBASE

Le partite si svilupperanno lungo tutta la settimana fino alle finali del 7 giugno, in un gioco ad altissimo ritmo dove tecnica, strategia e sintonia con il cavallo sono determinanti.

A supporto della manifestazione anche U.S. Polo Assn., technical partner del torneo.

Il gran finale aperto al pubblico

Domenica 7 giugno il torneo si apre al pubblico con una giornata experience che va oltre lo sport. Fin dal mattino il pubblico potrà assistere alle finali e vivere un programma ricco di attività:

  • partite di polo
  • area food & beverage e market
  • DJ set e intrattenimento
  • spazi dedicati alle famiglie e ai bambini

Il dress code sarà “Polo Chic”, con premi speciali per il miglior outfit e il miglior cappello, in omaggio allo stile internazionale del polo.

Food, convivialità e nuove esperienze

Tra i momenti più attesi torna la Mesa Infinita, la lunga tavolata condivisa a bordo campo diventata simbolo dell’evento e della convivialità firmata El Porteño.

L’edizione 2026 segna inoltre il debutto di “El Porteño a Casa Tua”, il nuovo servizio di catering che porta l’esperienza gastronomica del brand fuori dai ristoranti, mantenendo qualità, scenografia e spirito conviviale.

Il food & beverage sarà arricchito dalla collaborazione con partner come:

  • Bellavista
  • Moët
  • Diageo

Un progetto tra sport e solidarietà

Una parte del ricavato sarà devoluta al Centro di Riabilitazione Equestre “Vittorio Di Capua” dell’Ospedale Niguarda di Milano, realtà impegnata nella riabilitazione assistita con il cavallo.

Un evento che cresce tra sport e lifestyle

La Golden Cup continua a distinguersi come format che unisce sport, intrattenimento e cultura argentina, portando in Italia l’identità del polo come simbolo di eleganza, tradizione e spirito di squadra.

Foto: Andrea-Cola-Zannier-Fabrizio-Facello-Fabio-Acampora-Davide-Testa-Guido-Favaro-Sebastian-Bernardez.

Maggio 29, 2026
scritto daRedazione
Articolo precedente

Bologna, nuova era in panchina: Tedesco vicino alla guida rossoblù dopo Italiano

Maggio 29, 2026
Articolo successivo

MotoGP Mugello 2026: Di Giannantonio domina le pre-qualifiche, poker italiano in vetta. Ecco i 10 in Q2

Maggio 29, 2026

Recommended for You

Roland Garros: Matteo Arnaldi stende Tsitsipas e vola al terzo turno, dopo Berrettini

Roland Garros, Berrettini domina Rinderknech: l’azzurro vola al terzo turno

FIPAV – CSI : storico accordo per far crescere la Pallavolo in Italiana

Quando il corpo si ferma: i grandi del tennis costretti a ritirarsi nei momenti decisivi

Sinner spiega il crollo al Roland Garros: “Ero senza energie, ora devo fermarmi e recuperare”

Clamoroso al Roland Garros: Sinner cede dopo un malore, Cerundolo firma una rimonta storica

IFL 2026: i Frogs Legnano chiudono la Regular Season a Parma

Notte nera per l’Italia al Roland Garros: dopo Cinà anche Paolini si arrende tra le lacrime, eliminato anche Sonego