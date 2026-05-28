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Roland Garros: Matteo Arnaldi stende Tsitsipas e vola al terzo turno, dopo Berrettini
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Roland Garros: Matteo Arnaldi stende Tsitsipas e vola al terzo turno, dopo Berrettini

Maggio 28, 2026
scritto daRedazione

Dopo Matteo Berrettini, un altro azzurro brilla al Roland Garros: Matteo Arnaldi. Il giovane tennista italiano ha conquistato il terzo turno superando in quattro set il greco Stefanos Tsitsipas, reduce da un periodo difficile che lo ha visto precipitare ai margini della Top 100.

Il match, combattuto e appassionante, si è concluso con il punteggio di 7-6, 5-7, 6-3, 6-2. Arnaldi ha dimostrato grande solidità mentale, soprattutto nei momenti chiave del primo e del terzo set, riuscendo a contenere le accelerazioni di Tsitsipas e a imporre il proprio ritmo.

Per il tennista italiano si tratta di un traguardo importante, che conferma la crescita costante negli Slam e la sua capacità di competere ad alti livelli contro avversari esperti. Dopo la vittoria di Berrettini, il tennis azzurro può sorridere: due italiani nei turni avanzati del Roland Garros rappresentano un segnale positivo per la stagione sulla terra rossa.

Ora Arnaldi attende il prossimo avversario con fiducia, pronto a continuare il cammino in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. La prestazione contro Tsitsipas segna un momento di svolta nella carriera del giovane talento, confermando la sua ascesa tra i protagonisti del tennis internazionale.

Maggio 28, 2026
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