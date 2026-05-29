Frosinone, avanti con Alvini: confermato lo staff per la Serie A 2026-27

Il Frosinone riparte dalla continuità. In vista della stagione 2026-27, che segnerà il ritorno dei ciociari in Serie A, il club giallazzurro ha ufficializzato l’assetto dirigenziale e tecnico confermando le figure protagoniste della promozione.
Sulla panchina della prima squadra resterà Massimiliano Alvini, chiamato ora alla sfida del massimo campionato dopo l’ottimo lavoro svolto nell’ultima annata. Per l’allenatore toscano si tratterà della seconda esperienza in Serie A dopo quella alla guida della Cremonese nella stagione 2022-23.
La società ha deciso di proseguire anche con Pietro Doronzo nel ruolo di direttore generale e con Renzo Castagnini, confermato direttore dell’area tecnica.
Per Alvini l’obiettivo sarà questa volta quello di lasciare il segno nella massima serie dopo la parentesi non fortunata vissuta a Cremona, chiusa nel gennaio 2023 dopo 18 giornate di campionato.