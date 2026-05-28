Pantaleo Corvino saluta il Lecce: finisce un’era in giallorosso

Dopo tredici anni di lavoro e successi condivisi, Pantaleo Corvino lascia il Lecce. Il responsabile dell’area tecnica del club salentino ha deciso di fermarsi per motivi personali, scegliendo di prendersi una pausa per riposare e riflettere sul proprio futuro professionale.

La notizia arriva al termine di una stagione importante per i giallorossi, culminata con la quarta salvezza consecutiva in Serie A. Un risultato che conferma il grande lavoro svolto da Corvino negli ultimi anni, durante i quali il Lecce è riuscito a consolidarsi stabilmente nella massima serie.

Dal suo ritorno in società, il dirigente ha guidato una lunga fase di crescita: dalla promozione dalla Serie B fino ai traguardi raggiunti con il settore giovanile, tra cui lo storico scudetto conquistato dalla Primavera.

Con il suo addio si chiude un capitolo significativo della storia recente del Lecce, costruito attraverso programmazione, valorizzazione dei giovani e una forte identità sportiva.