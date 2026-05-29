MotoGP Mugello, Di Giannantonio detta il ritmo: Martin insegue, Marquez riparte senza forzare

È Fabio Di Giannantonio il protagonista della prima sessione di prove libere del GP d’Italia al Mugello. Il pilota del VR46 Racing Team ha firmato il miglior tempo in 1:46.242, sfruttando al meglio le gomme nuove montate nel finale e confermando subito un ottimo feeling con il tracciato toscano.

Alle spalle del romano si è piazzato Jorge Martin con l’Aprilia, mentre la sorpresa della mattinata è stata Ai Ogura, capace di chiudere terzo con la Trackhouse nonostante un set nuovo montato soltanto all’anteriore. Bene anche Maverick Vinales, Jack Miller e Pedro Acosta, tutti racchiusi in pochi decimi.

Tra i piloti che hanno lavorato principalmente sul passo gara spicca Fermin Aldeguer, settimo senza utilizzare pneumatici freschi. Subito dietro Pecco Bagnaia, protagonista però di un lungo alla San Donato nel finale della sessione, fortunatamente senza conseguenze.

Occhi puntati anche sul ritorno di Marc Marquez. Il campione spagnolo ha chiuso 15°, ma il piazzamento racconta solo in parte la sua prova: il pilota Ducati ha infatti girato per tutta la sessione con gomme usate, concentrandosi soprattutto sul ritmo e sulle sensazioni al rientro in pista.

Segnali incoraggianti anche da Luca Marini e Marco Bezzecchi, entrambi competitivi pur avendo utilizzato lo stesso treno di gomme per tutta la sessione.

Più complicata invece la situazione in casa Yamaha. A eccezione di Jack Miller, autore di un buon quinto posto, le altre moto della casa giapponese sono rimaste lontane dai migliori: Fabio Quartararo ha chiuso 19°, precedendo Alex Rins e Toprak Razgatlioglu.

In difficoltà anche Cal Crutchlow, tornato in MotoGP per sostituire l’infortunato Johann Zarco sulla Honda LCR: il britannico ha terminato la sessione in fondo alla classifica con oltre tre secondi di ritardo dalla vetta.