Sinner spiega il crollo al Roland Garros: “Ero senza energie, ora devo fermarmi e recuperare”

Dopo la clamorosa eliminazione dal Roland Garros 2026 contro Juan Manuel Cerundolo, Jannik Sinner ha raccontato in conferenza stampa le difficoltà fisiche che hanno compromesso la sua partita.

Il numero uno del mondo, avanti di due set e vicino alla vittoria, ha ammesso di non essersi mai sentito davvero bene nel corso della giornata.

“Non stavo benissimo già prima di entrare in campo”, ha spiegato l’azzurro. “Durante il match ho iniziato a sentirmi male e con poche energie. Ho provato a resistere, ma non ci sono riuscito”.

Sinner ha rivelato di aver cercato di gestire le forze fin dall’inizio dell’incontro, puntando su scambi brevi e aggressivi. Una strategia che inizialmente aveva funzionato alla perfezione, vista la netta superiorità mostrata nei primi due set. Poi però il brusco calo fisico ha cambiato completamente l’inerzia della sfida.

Il campione italiano ha chiarito che il problema non sarebbe stato causato dal caldo di Parigi. “Le condizioni erano buone, non era un caldo eccessivo. Ho giocato tantissimo negli ultimi mesi e questa mattina ho fatto fatica appena sveglio. Negli Slam può succedere di non sentirsi al meglio”.

Nel tentativo di recuperare energie per il quinto set, Sinner ha praticamente lasciato andare il quarto parziale, sperando di poter ritrovare lucidità nel finale. Ma il piano non ha funzionato e Cerundolo ne ha approfittato per completare una rimonta incredibile.

Il numero uno ATP ha poi annunciato che nei prossimi giorni effettuerà controlli medici insieme al suo team per capire l’origine del malessere. “Nessuno è un robot. A volte il corpo ti manda segnali e bisogna ascoltarli. Adesso dobbiamo capire cosa è successo e recuperare nel modo migliore”.

Sinner salterà l’ATP 500 di Halle e tornerà direttamente a Wimbledon, dove sarà chiamato a difendere il titolo conquistato nel 2025. Nonostante la delusione per l’uscita anticipata da Parigi, l’altoatesino ha voluto sottolineare gli ottimi risultati ottenuti sulla terra battuta in questa stagione. “Parigi era il mio grande obiettivo, quindi questa sconfitta fa male. Però ho vinto tornei importanti e avuto una lunga serie di vittorie”.

Grande sportività anche da parte di Juan Manuel Cerundolo, che al termine del match ha riconosciuto le difficoltà dell’avversario. L’argentino ha ammesso di essere stato favorito dal calo fisico di Sinner e ha augurato all’italiano un rapido ritorno in campo: “Mi dispiace per Jannik. Spero possa recuperare presto perché merita di vincere ancora tanti Slam”.