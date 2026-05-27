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Sinner parte forte a Parigi: debutto convincente al Roland Garros
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Sinner parte forte a Parigi: debutto convincente al Roland Garros

Maggio 27, 2026
scritto daRedazione

Esordio senza sbavature per Jannik Sinner al Roland Garros 2026. Il numero uno del mondo ha superato con grande autorità il francese Clément Tabur, wild card del torneo e numero 171 del ranking ATP, imponendosi in tre set con il punteggio di 6-1, 6-3, 6-4 dopo due ore e otto minuti di gioco.

Una prestazione solida e dominante quella dell’azzurro, che conferma il suo straordinario momento di forma. Per Sinner si tratta infatti della 30ª vittoria consecutiva stagionale e del 19° successo di fila nei match d’esordio negli Slam, una striscia aperta dal 2021.

Il cammino del campione italiano potrebbe ora diventare ancora più favorevole dopo alcune eliminazioni eccellenti nella parte alta del tabellone. Fuori dal torneo sia Daniil Medvedev che Alexander Bublik, due possibili avversari nelle fasi avanzate della competizione.

Nel prossimo turno Sinner troverà dall’altra parte della rete l’argentino Juan Manuel Cerúndolo, reduce dalla vittoria sul britannico Jacob Fearnley. I precedenti sorridono all’italiano: l’unica sfida tra i due risale a Wimbledon 2023, quando Sinner si impose nettamente in tre set.

Maggio 27, 2026
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