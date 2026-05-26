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Vingegaard domina la tappa: attacco nel finale e maglia rosa

Maggio 26, 2026
scritto daRedazione

Il corridore danese ha firmato un’altra prestazione dominante al Giro d’Italia, andando in progressione negli ultimi chilometri e lasciando tutti a circa 7 km dall’arrivo. Per lui si tratta della quarta vittoria di tappa, arrivata in perfetto stile da dominatore della corsa, e anche della prima volta in cui conquista la maglia rosa.

Alle sue spalle si sono piazzati Felix Gall e Jai Hindley, protagonisti di una salita selettiva ma regolare, senza però riuscire a rispondere all’accelerazione decisiva del danese nel finale.

Ottima prova anche per Filippo Piganzoli, autore di un grande lavoro in appoggio al proprio capitano. Il corridore italiano ha chiuso al 6° posto di tappa e ora occupa l’8ª posizione in classifica generale, confermando una crescita costante e una buona gestione delle energie.

Giornata invece più complicata per Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo con un ritardo superiore ai migliori e in evidente difficoltà rispetto alle tappe precedenti.

La corsa rosa, dopo la parentesi svizzera, torna in Italia con una frazione lunga e impegnativa: partenza da Cassano d’Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull’altopiano della Paganella. Un percorso di circa 202 km e oltre 3.000 metri di dislivello, non estremamente duro ma ideale per azioni da lontano e per corridori esplosivi.

Una tappa che ha confermato la forza del leader e che potrebbe segnare un punto di svolta nella corsa alla classifica generale.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 16^ TAPPA

  • 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 2h57’40”
  • 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +1’09”
  • 3. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +1’11”
  • 4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’14”
  • 5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +1’18”
  • 6. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +1’34”
  • 7. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +2’04”
  • 8. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2’18”
  • 9. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2’55”
  • 10. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +3’04”

LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA

  • 1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 62h10’26”
  • 2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”
  • 3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”
  • 4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”
  • 5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”
  • 6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7’09”
  • 7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’14”
  • 8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7’57”
  • 9. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9’20”
  • 10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +9’44”

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

  1. Paul Magnier – 145 punti
  2. Jhonatan Narvaez – 143 punti
  3. Jonathan Milan – 78 punti 
  4. Jasper Stuyven – 71 punti
  5. Guillermo Silva – 70 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

  1. Jonas Vingegaard – 161 punti
  2. Giulio Ciccone – 129 punti
  3. Felix Gall – 96 punti
  4. Jardi van der Lee – 83 punti
  5. Einer Rubio – 77 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA

  1. Afonso Eulalio – 62h16:06
  2. Davide Piganzoli +02:17
  3. Mathys Rondel +04:23
  4. Johannes Kulset +13:43
  5. Giulio Pellizzari +16:5
Maggio 26, 2026
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