Vingegaard domina la tappa: attacco nel finale e maglia rosa

Il corridore danese ha firmato un’altra prestazione dominante al Giro d’Italia, andando in progressione negli ultimi chilometri e lasciando tutti a circa 7 km dall’arrivo. Per lui si tratta della quarta vittoria di tappa, arrivata in perfetto stile da dominatore della corsa, e anche della prima volta in cui conquista la maglia rosa.

Alle sue spalle si sono piazzati Felix Gall e Jai Hindley, protagonisti di una salita selettiva ma regolare, senza però riuscire a rispondere all’accelerazione decisiva del danese nel finale.

Ottima prova anche per Filippo Piganzoli, autore di un grande lavoro in appoggio al proprio capitano. Il corridore italiano ha chiuso al 6° posto di tappa e ora occupa l’8ª posizione in classifica generale, confermando una crescita costante e una buona gestione delle energie.

Giornata invece più complicata per Giulio Pellizzari, arrivato al traguardo con un ritardo superiore ai migliori e in evidente difficoltà rispetto alle tappe precedenti.

La corsa rosa, dopo la parentesi svizzera, torna in Italia con una frazione lunga e impegnativa: partenza da Cassano d’Adda e arrivo in salita ad Andalo, sull’altopiano della Paganella. Un percorso di circa 202 km e oltre 3.000 metri di dislivello, non estremamente duro ma ideale per azioni da lontano e per corridori esplosivi.

Una tappa che ha confermato la forza del leader e che potrebbe segnare un punto di svolta nella corsa alla classifica generale.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 16^ TAPPA

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 2h57’40”

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +1’09”

3. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +1’11”

4. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +1’14”

5. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +1’18”

6. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +1’34”

7. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +2’04”

8. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +2’18”

9. Mathys Rondel (Tudor Pro Cycling Team) +2’55”

10. Wout Poels (Unibet Rose Rockets) +3’04”

LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 62h10’26”

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”

4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7’09”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’14”

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7’57”

9. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9’20”

10. Egan Bernal (Netcompany INEOS) +9’44”

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

Paul Magnier – 145 punti Jhonatan Narvaez – 143 punti Jonathan Milan – 78 punti Jasper Stuyven – 71 punti Guillermo Silva – 70 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

Jonas Vingegaard – 161 punti Giulio Ciccone – 129 punti Felix Gall – 96 punti Jardi van der Lee – 83 punti Einer Rubio – 77 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA