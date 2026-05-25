Serie A, verdetti europei: Como sogno Champions, Milan e Juventus in Europa League, Atalanta in Conference League

Si chiude una stagione di Serie A ricca di colpi di scena e verdetti pesanti in chiave europea. A festeggiare la qualificazione alla prossima Champions League sono Inter, Napoli, Roma e soprattutto il sorprendente Como, protagonista di una cavalcata storica.

Il club lariano firma l’impresa più clamorosa della stagione, conquistando per la prima volta l’accesso alla massima competizione europea e coronando un percorso di crescita straordinario. La Roma conferma invece il proprio ritorno tra le grandi d’Europa, centrando un piazzamento pesante al termine di un campionato solido e continuo.

Alle spalle delle qualificate in Champions si fermano due grandi del calcio italiano come Milan e Juventus, entrambe costrette ad accontentarsi dell’Europa League dopo una volata finale intensa ma amara.

Per il Milan pesa in particolare la sconfitta decisiva nell’ultima giornata, che ha compromesso l’obiettivo Champions nonostante una stagione combattuta fino all’ultimo. La Juventus, invece, paga un rendimento altalenante nei momenti chiave, chiudendo il campionato fuori dalla top quattro.

A conquistare il pass per la Conference League è la Atalanta, che grazie a una stagione solida e a un rendimento costante riesce a strappare un posto nelle coppe europee, pur senza rientrare nella lotta per la Champions League.

La squadra nerazzurra ha costruito il proprio piazzamento attraverso un campionato equilibrato, caratterizzato da buone prestazioni soprattutto negli scontri diretti e da una gestione efficace nei momenti chiave della stagione. Un percorso che consente al club di continuare il proprio cammino in Europa anche il prossimo anno.

Classifica Serie A

Inter 87

Napoli 76

Roma 73

Como 71

Milan 70

Juventus 69

Atalanta 59

Bologna 56

Lazio 54

Udinese 50

Sassuolo 49

Torino 45

Parma 45

Cagliari 43

Fiorentina 42

Genoa 41

Lecce 38

Cremonese 34

Verona 21

Pisa 18

Serie A – I verdetti

Inter campione d’Italia 2025-2026

Inter, Napoli, Roma e Como qualificate alla fase campionato di Champions League 2026-2027

Milan e Juventus qualificate alla fase campionato di Europa League 2026-2027

Atalanta qualificata agli spareggi di Conference League 2026-2027

Cremonese, Verona e Pisa retrocesse in Serie B