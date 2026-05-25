Spalletti scuote la Juventus: “Serve più personalità, il carattere fa la differenza”

Il pareggio per 2-2 nel derby ha lasciato amarezza e tanti interrogativi in casa Juventus.

Al termine della gara, Luciano Spalletti ha parlato con grande lucidità, analizzando non solo il risultato, ma soprattutto l’atteggiamento mentale della squadra in un momento cruciale della stagione.

L’allenatore bianconero ha ammesso che conoscere i risultati provenienti dagli altri campi può aver influenzato inconsciamente i giocatori. Negli spogliatoi, infatti, molti pensavano già agli esiti delle altre partite. Tuttavia, per Spalletti questo non può diventare un alibi: la Juventus aveva la partita sotto controllo e avrebbe dovuto portarla a casa senza esitazioni.

Secondo il tecnico, è proprio in sfide come questa che emerge il vero valore di una squadra. Quando tutto sembra a portata di mano, bisogna avere la fame di andare oltre, senza accontentarsi. Per Spalletti, la differenza tra conquistare due punti in più o lasciarne per strada non riguarda soltanto la classifica, ma rappresenta soprattutto una questione di mentalità e crescita.

L’allenatore ha poi posto l’attenzione sul tema del carattere, definendolo fondamentale tanto quanto la tecnica o la condizione fisica. Un calciatore, ha spiegato, deve saper restare lucido nei momenti difficili, senza lasciarsi condizionare dagli episodi o dai dubbi. Vincere o perdere fa parte del gioco, ma ciò che conta davvero è affrontare ogni partita con personalità e determinazione fino all’ultimo minuto.

Spalletti ha anche commentato le parole di Damien Comolli, che nei giorni scorsi aveva parlato della volontà di costruire una grande Juventus sotto la sua guida. Il tecnico ha confermato la necessità di alzare ulteriormente il livello, lavorando per colmare quelle lacune emerse durante gli ultimi mesi, pur riconoscendo l’impegno mostrato dal gruppo.

Nel finale del suo intervento, l’allenatore ha voluto dedicare un pensiero al tifoso rimasto ferito prima del derby. A nome della squadra e della società, Spalletti ha espresso vicinanza e augurato una pronta guarigione al ragazzo ricoverato in ospedale.

Il tecnico ha poi lanciato anche un messaggio forte contro il clima di tensione che spesso accompagna il calcio italiano. Secondo Spalletti, bisogna eliminare ogni forma di divisione legata ai colori delle tifoserie e lavorare per rendere il calcio un ambiente più sano, positivo e rispettoso.