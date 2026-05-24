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Roma in Champions dopo 8 anni: Malen e Gasperini riportano i giallorossi in Europa che conta

Maggio 24, 2026
scritto daRedazione

La Roma conquista una vittoria fondamentale sul campo dell’Hellas Verona e chiude la stagione con il ritorno in Champions League dopo otto anni di assenza. Un successo pesantissimo, arrivato al termine di una gara complicata e a tratti bloccata, che però si è sbloccata nel momento decisivo.

Per lunghi tratti la partita ha dato la sensazione di essere “stregata”, con la Roma poco lucida nella gestione delle occasioni e il Verona sempre attento a mantenere equilibrio e ordine difensivo. Ma nel momento più delicato è emersa ancora una volta la qualità di Donyell Malen, decisivo nel trovare la giocata che ha indirizzato la sfida.

La squadra di Gian Piero Gasperini ha così potuto controllare il finale di gara e blindare un risultato che vale una stagione intera. La soddisfazione del tecnico arriva al termine di un percorso lungo e intenso, culminato con il traguardo più importante.

Serata bellissima”, ha commentato Gasperini dopo il fischio finale, riconoscendo però le difficoltà incontrate contro un Verona sempre molto organizzato e competitivo. L’allenatore ha spiegato come la sua squadra abbia sofferto paradossalmente proprio nei momenti in cui sembrava avere la gara in mano.

Secondo Gasperini, la gestione emotiva ha inciso molto: la tensione e la fretta di chiudere la partita hanno ridotto la lucidità sotto porta, impedendo alla Roma di concretizzare le numerose occasioni create. Anche in superiorità numerica, i giallorossi non sono riusciti a esprimere fluidità, mantenendo la gara aperta fino agli episodi decisivi.

Maggio 24, 2026
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