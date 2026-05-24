Monza, colpo da Serie A: Catanzaro steso 2-0, sogno promozione più vicino

Il Monza mette una seria ipoteca sulla finale playoff di Serie BKT espugnando il “Ceravolo” con un netto 2-0 contro il Catanzaro. Una prestazione di personalità, qualità e cinismo che avvicina i brianzoli al ritorno in Serie A.

Primo tempo equilibrato ma con il Monza più pericoloso

L’avvio è subito intenso, con il Monza che parte forte e non si lascia intimidire dal pubblico calabrese. Gli ospiti costruiscono le occasioni migliori: colpiscono una traversa, sfiorano il vantaggio in più di un’occasione e costringono il Catanzaro a difendersi con ordine.

La squadra di casa prova a rispondere con qualche iniziativa offensiva, ma fatica a trovare spazi contro una difesa biancorossa ben organizzata. Il primo tempo si chiude senza reti, ma con la sensazione di un Monza più intraprendente.

La ripresa si accende: Hernani sblocca il match

Nel secondo tempo il Catanzaro aumenta l’intensità e sfiora il gol con una traversa che fa tremare i brianzoli. La partita resta aperta fino al minuto decisivo, quando il Monza trova la giocata che cambia tutto.

È Hernani a sbloccare il risultato con un destro potente e preciso dalla distanza che si infila sotto l’incrocio: una conclusione di grande qualità che indirizza la sfida.

Caso chiude i giochi nel finale

Il Catanzaro prova a reagire con orgoglio, ma lascia inevitabilmente spazi. Nel finale arriva il colpo del definitivo 2-0 firmato da Silvère Ganvoula Caso, bravo a sfruttare la sua velocità in contropiede e a battere il portiere con grande freddezza.

Monza a un passo dalla Serie A

Il doppio vantaggio nella finale di andata mette il Monza in una posizione estremamente favorevole in vista del ritorno. Ai brianzoli basterà gestire il risultato per centrare la promozione in Serie A.

Una prova di maturità importante, che conferma la crescita della squadra nei momenti decisivi della stagione e avvicina il club a un traguardo fondamentale.