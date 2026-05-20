Monza eroico, finale conquistata al 96’: Juve Stabia battuta 2-1

Il Monza vola in finale playoff di Serie B al termine di una sfida al cardiopalma contro la Juve Stabia. Dopo il 2-2 dell’andata, i brianzoli si impongono 2-1 all’U-Power Stadium grazie a un Patrick Cutrone decisivo con una doppietta negli ultimi minuti di gioco.

La squadra di Paolo Bianco conquista così l’ultimo atto della corsa promozione, dove affronterà la vincente tra Catanzaro e Palermo, con i calabresi nettamente avanti dopo il 3-0 dell’andata.

La partita si apre con grande tensione e poche occasioni. Il Monza prova a fare la gara, ma la Juve Stabia si difende con ordine e cresce con il passare dei minuti. Nel primo tempo prevale l’equilibrio, con le due squadre bloccate dalla paura di commettere errori decisivi.

Nella ripresa i brianzoli aumentano il ritmo e Bianco si gioca le carte dalla panchina. Gli ingressi di Hernani e soprattutto di Cutrone cambiano il volto della gara. All’85’ l’ex attaccante del Milan sfrutta alla perfezione una grande iniziativa di Bakoune e firma il vantaggio che sembra spalancare le porte della finale.

La Juve Stabia, però, reagisce con orgoglio. Al 90’ Burnete trova il pareggio con un potente sinistro sotto la traversa che rimette tutto in discussione e porta la semifinale sull’orlo dei supplementari.

Nel recupero succede di tutto: Thiam salva il Monza su un’occasione clamorosa dei campani e, nell’ultima azione della partita, i biancorossi colpiscono in contropiede con il portiere avversario Confente salito in area per cercare il miracolo. A porta vuota, ancora Cutrone firma il definitivo 2-1 facendo esplodere l’U-Power Stadium.

Il Monza torna così a giocarsi la promozione in Serie A e lo farà con entusiasmo, qualità e il vantaggio del miglior piazzamento in classifica.