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Serie BKT semifinali andata play off , le designazioni
Serie BKT semifinali andata play out , le designazioni
Serie A, designazioni 37esima giornata

Serie BKT semifinali andata play out , le designazioni

Maggio 15, 2026
scritto daRedazione

BARI – SÜDTIROL h 20:00

RAPUANO (foto)

BAHRI – ROSSI M.

IV:       BONACINA

VAR: CAMPLONE   

AVAR:  MERAVIGLIA

Maggio 15, 2026
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