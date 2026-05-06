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Serie BKT – designbazioni 38a Giornata
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Serie BKT – designbazioni 38a Giornata

Maggio 6, 2026
scritto daRedazione

VELLINO – MODENA h 20:30

DI MARCO

VOTTA –  PRESSATO

IV:       ACQUAFREDDA

VAR: AURELIANO  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

AVAR:  RUTELLA  (ON SITE STADIO PARTENIO AVELLINO)

CATANZARO – BARI h 20:30

SOZZA

MONACO – ZANELLATI

IV: MUCERA          

VAR: GARIGLIO

AVAR: VOLPI  

CESENA – PADOVA h 20:30

ARENA

EMMANUELE – RINALDI

IV: ALLEGRETTA 

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MONALDI

FROSINONE – MANTOVA h 20:30

MANGANIELLO

PERROTTI – COSTANZO

IV: CREZZINI      

VAR: DI PAOLO

AVAR: SERRA

MONZA – EMPOLI h 20:30

MARCENARO

MASTRODONATO – RICCI

IV:       CALZAVARA

VAR:   LA PENNA

AVAR:   BARONI 

PESCARA – SPEZIA h 20:30

DOVERI

DI GIOIA – ZEZZA

IV: TROPIANO 

VAR: MARINI (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

AVAR: DEL GIOVANE (ON SITE STADIO ADRIATICO PESCARA)

REGGIANA – SAMPDORIA h 20:30

GUIDA

CORTESE – PISTARELLI

IV: PERENZONI

VAR: PEZZUTO

AVAR: PAGANESSI

SUDTIROL – JUVE STABIA h 20:30

MARINELLI

POLITI – BITONTI

IV:  DASSO  

VAR: MAGGIONI

AVAR: GUALTIERI

VENEZIA – PALERMO h 20:30

ZANOTTI (foto)

PASSERI – BIANCHINI

IV: TEGHILLE

VAR: COSSO

AVAR:  PRENNA

VIRTUS ENTELLA – CARRARESE h 20:30

FABBRI

BELSANTI – GRASSO

IV:  LEORSINI

VAR: CAMPLONE (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

AVAR: SANTORO (ON SITE STADIO COMUALE CHIAVARI)

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