Serie B, Ultimo Atto: volata per la gloria e griglia Play-off

La regular season sta per calare il sipario e la tensione è alle stelle. Se il Venezia può già stappare lo spumante per il ritorno in Serie A, il secondo pass diretto è ancora una questione sospesa tra Lazio e Lombardia.
Promozione Diretta: Frosinone a un passo dal sogno
Alla truppa di Alvini manca solo l’ultimo mattoncino: contro il Mantova, tra le mura amiche, basterà un pareggio per blindare la promozione. Chi osserva con rassegnazione è il Monza, che dopo il pesante KO proprio a Mantova, dovrà quasi certamente passare dalle forche caudine dei play-off per ritrovare il massimo campionato.
Il Tabellone degli Spareggi
I play-off sono ormai delineati per sei settime. Oltre al Monza, la lotta per la A vedrà protagonisti:
- Palermo (4°): Guidato dall’esperienza di Inzaghi, entrerà in scena direttamente in semifinale.
- Catanzaro (5°): Già certo della sua posizione, attende di conoscere l’avversaria del turno preliminare.
- Modena (6°) e Juve Stabia (7°): Si scontreranno nel primo turno in una sfida da “dentro o fuori”.
Caccia all’Ottavo Posto: Cinque squadre in due punti
È qui che si gioca la partita più folle dell’ultima giornata. Per l’ultimo slot disponibile è un vero tutti contro tutti:
- Avellino, Cesena e Mantova guidano il gruppo a quota 46 punti.
- Carrarese e Sampdoria inseguono a 44 punti, sperando in un suicidio collettivo delle rivali.
Regolamento Play-off: Come si arriva in Serie A
Il percorso verso la gloria è un labirinto di calcoli e nervi saldi. Ecco il riepilogo delle regole:
|Fase
|Accoppiamenti
|Regole Decisive
|Turno Preliminare
|5ª vs 8ª (Gara A)
6ª vs 7ª (Gara B)
|Gara secca. In caso di parità al 90′ e ai supplementari, passa la meglio classificata.
|Semifinali
|3ª vs Vincente B
4ª vs Vincente A
|Andata e ritorno. In caso di parità complessiva, passa la meglio classificata (no supplementari).
|Finale
|Vincenti Semifinali
|Andata (24/05) e Ritorno (29/05). Supplementari previsti solo se le squadre hanno chiuso la stagione a pari punti.