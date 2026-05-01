Serie B, Ultimo Atto: volata per la gloria e griglia Play-off

La regular season sta per calare il sipario e la tensione è alle stelle. Se il Venezia può già stappare lo spumante per il ritorno in Serie A, il secondo pass diretto è ancora una questione sospesa tra Lazio e Lombardia.

Promozione Diretta: Frosinone a un passo dal sogno

Alla truppa di Alvini manca solo l’ultimo mattoncino: contro il Mantova, tra le mura amiche, basterà un pareggio per blindare la promozione. Chi osserva con rassegnazione è il Monza, che dopo il pesante KO proprio a Mantova, dovrà quasi certamente passare dalle forche caudine dei play-off per ritrovare il massimo campionato.

Il Tabellone degli Spareggi

I play-off sono ormai delineati per sei settime. Oltre al Monza, la lotta per la A vedrà protagonisti:

Palermo (4°): Guidato dall’esperienza di Inzaghi, entrerà in scena direttamente in semifinale.

Guidato dall’esperienza di Inzaghi, entrerà in scena direttamente in semifinale. Catanzaro (5°): Già certo della sua posizione, attende di conoscere l’avversaria del turno preliminare.

Già certo della sua posizione, attende di conoscere l’avversaria del turno preliminare. Modena (6°) e Juve Stabia (7°): Si scontreranno nel primo turno in una sfida da “dentro o fuori”.

Caccia all’Ottavo Posto: Cinque squadre in due punti

È qui che si gioca la partita più folle dell’ultima giornata. Per l’ultimo slot disponibile è un vero tutti contro tutti:

Avellino, Cesena e Mantova guidano il gruppo a quota 46 punti .

guidano il gruppo a quota . Carrarese e Sampdoria inseguono a 44 punti, sperando in un suicidio collettivo delle rivali.

Regolamento Play-off: Come si arriva in Serie A

Il percorso verso la gloria è un labirinto di calcoli e nervi saldi. Ecco il riepilogo delle regole: