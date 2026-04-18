Serie BKT – risultati 35a Giornata

La 35ª giornata della Serie B è stata davvero intensa, con tante partite decisive per la parte alta e bassa della classifica. Venezia, Frosinone e Palermo hanno consolidato le loro posizioni, mentre squadre come il Bari e il Modena continuano a lottare per la salvezza e i playoff.

Venezia dominante

Il Venezia ha ripreso il comando della classifica con un 3-0 contro il Bari. Nonostante qualche rischio, come le parate di Cerofolini e le occasioni sprecate, i lagunari hanno dimostrato la loro superiorità con due gol di Haps e uno di Adorante. Ora, con 75 punti, sono tornati a +3 su Monza e Frosinone, lanciandosi verso la Serie A con tre partite da giocare. Il Bari, invece, si trova in una posizione complicata, solo un punto sopra la zona retrocessione.

Frosinone in rimonta

Il Frosinone ha vinto 2-1 in rimonta contro il Modena, confermando la sua forza anche dopo una fase iniziale difficile. Nonostante il vantaggio del Modena con Massolin, i ciociari sono riusciti a pareggiare grazie a Ghedjemis e poi a ribaltare il risultato con un altro gol di Ghedjemis, portandosi così al secondo posto con 72 punti, a pari merito con il Monza. Il Modena rimane sesto con 52 punti, ma deve stare attento alla concorrenza per i playoff.

Palermo solido, ma con Pohjanpalo protagonista

Il Palermo ha battuto 2-0 il Cesena grazie alla doppietta di Joel Pohjanpalo, che ha portato a 23 i suoi gol in Serie B. I rosanero consolidano il quarto posto a quota 65 punti, mantenendo la rotta per i playoff. Il Cesena, nonostante qualche buon momento, ha dovuto arrendersi e resta ottavo con 44 punti, con un margine ridotto per mantenere il posto nei playoff.

Zona retrocessione: Spezia reagisce, ma la lotta è dura

Uno Spezia in crisi ha finalmente trovato la vittoria con un 6-1 devastante contro il Südtirol. Nonostante il gol del pareggio momentaneo di Pecorino, gli altoatesini sono stati travolti dopo l’espulsione di Zedadka, con i liguri che hanno segnato ben cinque gol nella seconda metà di partita. Lo Spezia si mantiene penultimo con 33 punti, ma ha riacceso le speranze salvezza, sebbene sia ancora lontano dalla zona di sicurezza.

In generale, la lotta per la promozione e per la salvezza si fa sempre più accesa, con ogni punto che pesa come oro in vista delle ultime tre giornate.

RISULTATI

SAMPDORIA-MONZA 0-3

– Marcatori: 5′ Cutrone, 13′ Caso, 85′ Petagna

BARI-VENEZIA 0-3

Marcatori: 19′ e 45’+1′ Haps, 52′ Adorante

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MANTOVA-AVELLINO 0-2

Marcatori: 63′ Missori, 86′ Favilli

MODENA-FROSINONE 1-2

Marcatori: 41′ Massolin (M), 52′ e 60′ Ghedjemis

SPEZIA-SUDTIROL 6-1

Marcatori: 8′ rig. Valoti (SP), 20′ Pecorino (SU), 25′ Di Serio (SP), 33′ Beruatto (SP), 70′ Lapadula (SP), 73′ Sernicola (SP)

PALERMO-CESENA 2-0

Marcatori: 9′ e 71′ Pohjanpalo

JUVE STABIA-CATANZARO 1-1

Marcatori: 18′ Mosti (J), 88′ Di Francesco (C)

CARRARESE-PESCARA

Domenica 19 aprile alle 15

PADOVA-REGGIANA

Domenica 19 aprile alle 17:15

EMPOLI-VIRTUS ENTELLA

Domenica 19 aprile alle 19:30