Serie B , le date dei plòayoff e playout

L’assemblea di Lega B riunitasi a Milano, con tutte le società presenti, ha stabilito la date di playoff e playout del campionato. Il turno preliminare dei playoff (in gara unica) si svolgerà il 12 maggio, seguiranno le semifinali playoff con turno d’andata il 16 e 17 maggio e ritorno il 19 e 20 maggio. La finale promozione si svolgerà domenica 24 maggio (andata) e venerdì 29 maggio (ritorno).

Calendario:

Playout, match d’andata venerdì 15 maggio / ritorno venerdì 22 maggio.

Il Conssiglòio dellw Lega ha approato anche l’inziio del prossimo campionato Serie B 2026/2027, la prima giornata è prevista sabato 22 agosto 2026, con eventuali anticipi venerdì 21 agosto; l’ultima giornata è programmata nel weekend fra il 14 e il 16 maggio.