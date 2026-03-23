Serie B – risultati 32a Giornata

Sempre più Appassionante il Campionato di Serie B. Il big-match tra Venezia -Monza è terminato 1-1 . Lagunari che rimangono in testa alla classifica a quoita 68 punti. Brianzoli che seguono a -3. in classifica.Tra le due squadre c’è il Frosinone: i ciociari fanno bottino pieno a Bolzano contro il Sudtirol e raggiungono quota 65 punti in classifica, Monza in seconda posizione. La lotta per la quarta piazza è tra Palermo e Catanzaro. I siciliani riportano una bella vittoria in trasferta 1-0 contro il Padova e salgono al quarto posto a 61 punti in classifca; Il Catanzaro ritorna da Cesena con una sconfitta 3-1 e s egna il passo a quota 52 punti. In zonata retricessione : Bari sconfitto 3-1 al San Nicola dalla Carrarese, fischi e contestazione dei tifosi al termine del match. Vittorie importanti per la Sampdoria (2-1) all’Avelino ) e Virtus Entella (3-0 alla Reggiana. Chiudono in coda alla classifica Spezia e Pescara , sconfitte rispettivamente a Castellammare di Stabia (3-1) e ad Empoli (4-2).
I RISULTATI
Sabato 21 marzo 2026
Cesena-Catanzaro (15:00) 3-1
Juve Stabia-Spezia (15:00) 3-1
Padova-Palermo (15:00) 0-1
Monza-Venezia (17:15) 1-1
Modena-Mantova (19:30) 2-1
Domenica 22 marzo 2026
Bari-Carrarese (15:00) (4-.0-3
Empoli-Pescara (15:00) 4-2
Südtirol-Frosinone (15:00) 1-3
Sampdoria-Avellino (17:15) 2-1
Virtus Entella-Reggiana (19:30) 3-0
Classifica
Venezia 68
Frosinone 65
Monza 65
Palermo 61
Catanzaro 52
Modena 50
Juve Stabia 45
Cesena 43
Carrarese 39
Avellino 39
Südtirol 38
Empoli 36
Padova 34
Mantova 34
Sampdoria 34
Virtus Entella 34
Bari 31
Reggiana 30
Spezia 30
Pescara 29
Prossimo turno – 33a Giornata
Domenica 5 aprile 2026
Frosinone-Padova (17:15)
Palermo-Avellino (19:30)
Lunedì 6 aprile 2026
Cesena-Südtirol (12:30)
Bari-Modena (15:00)
Catanzaro-Monza (15:00)
Mantova-Virtus Entella (15:00)
Reggiana-Pescara (15:00)
Venezia-Juve Stabia (15:00)
Sampdoria-Empoli (17:15)
Carrarese-Spezia (19:30)