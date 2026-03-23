Serie B – risultati 32a Giornata

Sempre più Appassionante il Campionato di Serie B. Il big-match tra Venezia -Monza è terminato 1-1 . Lagunari che rimangono in testa alla classifica a quoita 68 punti. Brianzoli che seguono a -3. in classifica.Tra le due squadre c’è il Frosinone: i ciociari fanno bottino pieno a Bolzano contro il Sudtirol e raggiungono quota 65 punti in classifica, Monza in seconda posizione. La lotta per la quarta piazza è tra Palermo e Catanzaro. I siciliani riportano una bella vittoria in trasferta 1-0 contro il Padova e salgono al quarto posto a 61 punti in classifca; Il Catanzaro ritorna da Cesena con una sconfitta 3-1 e s egna il passo a quota 52 punti. In zonata retricessione : Bari sconfitto 3-1 al San Nicola dalla Carrarese, fischi e contestazione dei tifosi al termine del match. Vittorie importanti per la Sampdoria (2-1) all’Avelino ) e Virtus Entella (3-0 alla Reggiana. Chiudono in coda alla classifica Spezia e Pescara , sconfitte rispettivamente a Castellammare di Stabia (3-1) e ad Empoli (4-2).

I RISULTATI

Sabato 21 marzo 2026

Cesena-Catanzaro (15:00) 3-1

Juve Stabia-Spezia (15:00) 3-1

Padova-Palermo (15:00) 0-1

Monza-Venezia (17:15) 1-1

Modena-Mantova (19:30) 2-1

Domenica 22 marzo 2026

Bari-Carrarese (15:00) (4-.0-3

Empoli-Pescara (15:00) 4-2

Südtirol-Frosinone (15:00) 1-3

Sampdoria-Avellino (17:15) 2-1

Virtus Entella-Reggiana (19:30) 3-0

Classifica

Venezia 68

Frosinone 65

Monza 65

Palermo 61

Catanzaro 52

Modena 50

Juve Stabia 45

Cesena 43

Carrarese 39

Avellino 39

Südtirol 38

Empoli 36

Padova 34

Mantova 34

Sampdoria 34

Virtus Entella 34

Bari 31

Reggiana 30

Spezia 30

Pescara 29

Prossimo turno – 33a Giornata

Domenica 5 aprile 2026

Frosinone-Padova (17:15)

Palermo-Avellino (19:30)

Lunedì 6 aprile 2026

Cesena-Südtirol (12:30)

Bari-Modena (15:00)

Catanzaro-Monza (15:00)

Mantova-Virtus Entella (15:00)

Reggiana-Pescara (15:00)

Venezia-Juve Stabia (15:00)

Sampdoria-Empoli (17:15)

Carrarese-Spezia (19:30)