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Inter, Kolarov:”ci sta mancando un pò di cattiveria e lucidità”
Serie B – risultati 32a Giornata

Inter, Kolarov:”ci sta mancando un pò di cattiveria e lucidità”

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione

Un punto che muove la classifica ma non convince. Il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Inter lascia più interrogativi che certezze in casa nerazzurra, e a fine gara il vice allenatore Aleksandar Kolarov (Chivu squalificato) ai microfoni Dazn prova a fotografare con lucidità il momento della squadra.

“Non abbiamo fatto la nostra miglior partita, non siamo nel nostro miglior momento, ma siamo a +6 sulla seconda e quindi tutto resta comunque nelle nostre mani”.

Cosa non sta trovando l’Inter in questo momento? “Ci sta mancando un po’ di cattiveria e di lucidità. Anche per le tante partite giocate nell’ultimo periodo. Siamo abituati a vedere un’Inter che domina le partite, ma sta a noi chiudere questo campionato“.

Poi, guardando alle prossime due settimane, Kolarov risponde anche alle critiche piovute sui nerazzurri nell’ultimo periodo: “La sosta fa sempre bene, cerchiamo di recuperare qualche giocatore e le energie. Ma con l’Inter sembra tutto dovuto e troppo facile…ci può stare di pareggiare in casa della Fiorentina che nelle ultime partite non ha fatto certo male”

Il messaggio finale è di fiducia ma anche di responsabilità. Il campionato è ancora nelle mani dell’Inter, ma per arrivare fino in fondo servirà un cambio di passo immediato. Firenze consegna un punto e diverse riflessioni: ora toccherà ai nerazzurri trasformarle in risposte concrete.

Marzo 23, 2026
scritto daRedazione
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