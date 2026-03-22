Fiorentina–Inter 1-1: la Viola resiste all’assalto dei nerazzurri

Firenze – Una serata di emozioni allo Stadio Artemio Franchi, dove Fiorentina e Inter si sono affrontate nella 30ª giornata di Serie A 2025-26, chiudendo con un pareggio per 1-1 che lascia entrambe le squadre con punti preziosi, ma con sensazioni differenti.

La partita è stata subito intensa: dopo appena 60 secondi, l’Inter sblocca il risultato grazie a Francesco Pio Esposito, che approfitta di una disattenzione difensiva e insacca con freddezz, su cross teso di Barella. Il vantaggio immediato sembrava poter mettere i nerazzurri in controllo assoluto del match, e con altre occasioni per raddoppiare ma la Fiorentina non ha tardato a reagire. La più ghiotta occasione capita a Kean , l’attaccante in titarso manca in scivolata il tocco con la palla.

Nel corso della ripresa, la squadra di Paolo Vanoli ha aumentato il pressing e al 77′ è arrivato il pareggio con Cher Ndour, che ha ribadito in rete una deviazione di Sommer su conclusione di Gudmdsson s, facendo esplodere di gioia i tifosi Viola.

Nel finale e dopo alcune sostituzioni in abedue le dquadre , De gea compie un vero miracoo su giarat in area di Pio Esposito evitando la beffa.

Un punto ciascuno che sa di risultato giusto: l’Inter rallenta la propria marcia verso la vetta,(Milan a+6 sui Nerazzurri , Napoli a+7 mentre la Fiorentina conquista fiducia in vista delle prossime partite cruciali per la salvezza. Una serata di calcio che conferma la bellezza e l’incertezza del campionato italiano.

ILTABELLINO

Fiorentina-Inter 1-1

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Dodo, Pongracic, Ranieri, Gosens; Fagioli (dal 46’ st Fabbian); Parisi (dal 24′ st Harrison), Brescianini, Ndour, Gudmundsson (dal 46’ st Comuzzo); Kean (dal 41’ st Piccoli). All. Vanoli. A disp. Christensen, Leonardelli, Balbo, Kouadio, Rugani, Fazzini.

Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto (dal 1’ st Acerbi); Dumfries (dal 41’ st Luis Henrique), Barella (dal 38’ st Sucic), Calhanoglu (dal 24’ st Frattesi), Zielinski, Dimarco; Thuram (dal 23’ st Bonny), Esposito. All. Kolarov. A disp. Martinez, Di Gennaro, Maye, de Vrij, Darmian, Diouf, Spinaccé.

Arbitro: Colombo.

Marcatori: 1’ Esposito (I), 77’ Ndour (F).

Ammoniti: Brescianini (F), Ndour (F), Kean (F); Dimarco (I), Carlos Augusto (I), Barella (I).