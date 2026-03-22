Atalanta batte Verona 1‑0: decide Zappacosta

Bergamo, 22 marzo 2026 – L’Atalanta conquista tre punti preziosi in casa contro l’Hellas Verona, grazie al gol di Davide Zappacosta al 37′ del primo tempo.

Una partita intensa, combattuta soprattutto a centrocampo, ma decisa da un episodio: un’azione corale della Dea che ha permesso a Zappacosta di trovare la rete del vantaggio.

Una Dea compatta

Fin dai primi minuti, l’Atalanta ha mostrato un approccio aggressivo, cercando di imporre il ritmo e mantenere il possesso palla. Il Verona, pur ordinato in fase difensiva, ha faticato a creare occasioni concrete, trovandosi spesso a rincorrere le iniziative della squadra di Bergamo.

Il gol arriva al 37′: una bella combinazione tra centrocampisti e attaccanti atalantini permette a Zappacosta di liberarsi in area e battere il portiere veronese. Dopo il vantaggio, la Dea ha gestito il match con pazienza, chiudendo bene gli spazi e mantenendo il controllo fino al triplice fischio.

Verona in difficoltà

Per l’Hellas Verona si tratta di una battuta d’arresto significativa. Nonostante il tentativo di reagire nella ripresa, la squadra di Sammarco non è riuscita a trovare il guizzo giusto per pareggiare. La mancanza di incisività in attacco e qualche errore tecnico hanno condizionato la partita, lasciando invariato il risultato.

Conseguenze in classifica

Con questa vittoria, l’Atalanta si rilancia nella corsa a posizioni europee, dimostrando solidità e concretezza , settima con 50 punti, mentre a 18 punti resta il Verona, sempre penultimo.

ATALANTA-VERONA 1-0

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 6,5; Scalvini 6, Djimsiti 6, 5Kolasinac 6,5 (76’ Hien sv); Zappacosta 7, De Roon 6 (88’ Samardzic sv), Ederson 6,5 (63’ Pasalic 6), Bernasconi 6; De Ketelaere 6,5 (76’ Musah sv), Zalewski 5,5 (63’ Raspadori 6); Krstovic 6. A disposizione: Rossi, Sportiello, Kossounou, Bakker, Sulemana, Bellanova, Ahanor. Allenatore: Palladino

Verona (3-5-2): Montipò 6,5; Nelsson 6, Edmundsson 5,5, Valentini 6; Belghali 5,5, Akpa Akpro 6 (86’ Bernede sv), Gagliardini 5(66’ Suslov 6), Harroui 6 (66’ Al Musrati 6), Frese 5 (46’ st Oyegoke 6); Bowie 5,5 (78’ Sarr sv), Orban 5,5. A disposizione: Perilli, Toniolo, Lirola, Slotsager, Mosquera, Niasse, Isaac, Fallou. Allenatore: Sammarco

Arbitro: Ayroldi

Marcatori: 37’ Zappacosta (A)

Ammoniti: Edmundsson (V), Valentini (V), Gagliardini (V), Hien (A)