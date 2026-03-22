Lazio corsara al Dall’Ara: doppietta di Taylor condanna il Bologna

Bologna, 22 marzo 2026 – La Lazio espugna lo stadio Renato Dall’Ara e porta a casa tre punti pesanti contro un Bologna che, nonostante l’impegno, non è riuscito a concretizzare le occasioni create.

Decisiva una doppietta di Kenneth Taylor, che nel secondo tempo ha regalato ai biancocelesti il successo.

La prima frazione di gioco è stata caratterizzata da equilibrio e poche emozioni. Il Bologna ha provato a rendersi pericoloso con alcune incursioni di Riccardo Orsolini, ma la difesa laziale ha retto bene Motta si è reso protagonista di alcune parate decisive.

Nella rirpesa , occasione per il Bologna m su calcio di rigore concessoper attarramento in area di Castro , dal dischetto calcia Orsdolini si lascia ipnotizzare da Motta che para in due tempi

Il match si è sbloccato nella ripresa: al 72’, Taylor ha trovato il gol del vantaggio dopo un rimpallo sfortunato su Moro e con un preciso destro che non ha lasciato scampo a Ravaglia Otto minuti dopo, lo stesso centrocampista ha chiuso la partita : Dia serviuzio sulla cosa all’ex Ajax che evita Ravagia in uscita epiazza la palla in rete c

Per il Bologna, un pomeriggio da dimenticare, dopo la bella prova nella sfuda Europa League contro la Roma.

Con questa vittoria, la Lazio conferma la sua forza in trasferta, e centra la terza vittoria onsecutiva , sale a 43 punti in classifica suoperando il Bologna fermo a 42.

BOLOGNA-LAZIO 0-2

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia 5,5; Zortea 5,5 (88’ Ferguson sv), Vitik 5, Heggem 6 (75’ Lucumì sv), Miranda 6; Moro 6, Sohm 5,5; Orsolini 5 (63’ Dominguez 5,5), Bernardeschi 5,5 (76’ Dallinga sv), Rowe 5 (63’ Cambiaghi 5,5); Castro 5. A disposizione: Pessina, Franceschelli, Helland, Freuler, Casale, Joao Mario, Lykogiannis. Allenatore: Italiano

Lazio (4-3-3): Motta 7; Marusic 6, Gila 6 (26’ Provstgaard 6), Romagnoli 6,5, Tavares 6; Dele-Bashiru 5,5, Patric 6, Taylor 8; Isaksen 6 (62’ Cancellieri 6), Maldini 5,5 (62’ Dia 7), Pedro 6 (46’ Noslin 6). A disposizione: Furlanetto, Giacomone, Lazzari, Pellegrini, Hysaj, Belahyane, Farcomeni, Przyborek, Ratkov. Allenatore: Ianni (Sarri squalificato)

Arbitro: Feliciani

Marcatori: 72’ e 82’ Taylor (L)

Ammoniti: Castro (B), Taylor (L)

Note: 51’ Motta (L) para un rigore a Orsolini (B), ammonito Italiano (B)