Zaynab Dosso domina i 60 metri e regala all’Italia l’oro a Toruń

Una partenza fulminea e una progressione impeccabile hanno permesso a Zaynab Dosso di salire sul gradino più alto del podio nei 60 metri ai Mondiali indoor di atletica leggera a Toruń.

Con il tempo di 7”00, la sprinter italiana ha preceduto le statunitensi Jacious Sears e Julien Alfred, regalando all’Italia una medaglia d’oro di grande prestigio.

Una finale senza rivali

Fin dai primi metri Dosso ha imposto il proprio ritmo, mostrando grande determinazione e controllo della gara. Le avversarie hanno provato a rispondere, ma nessuna è riuscita a impensierire la velocista azzurra, che ha così conquistato il primo titolo mondiale indoor della sua carriera.

L’Italia protagonista assoluta

Il successo di Dosso si inserisce in una giornata storica per l’Italia all’indoor di Toruń. Oltre all’oro nei 60 metri, gli azzurri hanno brillato anche negli altri eventi:

Nadia Battocletti ha conquistato l’oro nei 3000 metri femminili.

Andy Díaz ha trionfato nel salto triplo.

Grazie a questi risultati, l’Italia guida il medagliere mondiale, confermandosi protagonista assoluta della rassegna.

Emozioni e prospettive

Al termine della gara Dosso ha dichiarato: “È un’emozione incredibile. Ho lavorato duramente per questo momento e sono orgogliosa di portare l’Italia in cima al mondo”.

Con questa vittoria, Zaynab Dosso entra nella storia dell’atletica italiana, pronta a giocarsi le sue carte anche nei grandi eventi outdoor della stagione 2026 e a ispirare le nuove generazioni di velociste.