MotoGP, Márquez torna a vincere: sua la Sprint del GP del Brasile

Il sabato del GP del Brasile 2026 regala subito spettacolo e un nome pesante in cima al podio: Marc Márquez. Lo spagnolo conquista la Sprint Race del 21 marzo, firmando la sua prima vittoria stagionale al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.
Duello fino all’ultimo
A lungo in testa c’è stato Fabio Di Giannantonio, autore di una partenza perfetta dalla pole position. L’italiano ha imposto il ritmo per gran parte della gara, sembrando in controllo.
Ma nel finale la pressione di Márquez si è fatta insostenibile: un piccolo errore di Di Giannantonio ha aperto la porta al sorpasso decisivo dello spagnolo, che non si è lasciato sfuggire l’occasione, andando a prendersi la vittoria.
Podio e protagonisti
Alle spalle dei primi due chiude terzo Jorge Martín, che torna sul podio dopo alcune gare complicate, dimostrando segnali di ripresa.
Quarta posizione per Marco Bezzecchi, protagonista di una gara solida ma senza lo spunto necessario per inserirsi nella lotta per il podio.
Sprint ritardata e pista sotto osservazione
La giornata non è stata priva di difficoltà: la Sprint è infatti partita con oltre un’ora di ritardo a causa di problemi all’asfalto, che hanno richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza dei piloti.
Nonostante l’imprevisto, la gara ha regalato spettacolo, confermando quanto la stagione 2026 sia già estremamente competitiva.
📊Segnale forte per il campionato
Il successo di Márquez rappresenta un segnale importante: il campione spagnolo torna protagonista e lancia la sua candidatura per la lotta al titolo.
Allo stesso tempo, Di Giannantonio dimostra di poter essere un serio contendente, mentre Martín e Bezzecchi restano pienamente in corsa.
Ordine arrivo e tempi
CLASSIFICA PILOTI
|1
|Pedro Acosta
|33
|2
|Marco Bezzecchi
|31
|3
|Jorge Martin
|25
|4
|Raul Fernandez
|23
|5
|Ai Ogura
|22
|6
|Fabio Di Giannantonio
|21
|7
|Marc Marquez
|21
|8
|Brad Binder
|13
|9
|Francesco Bagnaia
|10
|10
|Franco Morbidelli
|8
CLASSIFICA TEAM
|Aprilia Racing
|38
|2
|Red Bull KTM Factory Racing
|29
|3
|Trackhouse MotoGP Team
|27
|4
|Pertamina Enduro VR46 Racing Team
|18
|5
|Ducati Lenovo Team
|7
|6
|Honda HRC Castrol
|6
|7
|Castrol Honda LCR
|5
|8
|Red Bull KTM Tech3
|4
|9
|Monster Energy Yamaha MotoGP Team
|3
|10
|Pro Honda LCR
|3