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MotoGP, Márquez torna a vincere: sua la Sprint del GP del Brasile

Marzo 21, 2026
scritto daRedazione

Il sabato del GP del Brasile 2026 regala subito spettacolo e un nome pesante in cima al podio: Marc Márquez. Lo spagnolo conquista la Sprint Race del 21 marzo, firmando la sua prima vittoria stagionale al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Duello fino all’ultimo

A lungo in testa c’è stato Fabio Di Giannantonio, autore di una partenza perfetta dalla pole position. L’italiano ha imposto il ritmo per gran parte della gara, sembrando in controllo.

Ma nel finale la pressione di Márquez si è fatta insostenibile: un piccolo errore di Di Giannantonio ha aperto la porta al sorpasso decisivo dello spagnolo, che non si è lasciato sfuggire l’occasione, andando a prendersi la vittoria.

Podio e protagonisti

Alle spalle dei primi due chiude terzo Jorge Martín, che torna sul podio dopo alcune gare complicate, dimostrando segnali di ripresa.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi, protagonista di una gara solida ma senza lo spunto necessario per inserirsi nella lotta per il podio.

Sprint ritardata e pista sotto osservazione

La giornata non è stata priva di difficoltà: la Sprint è infatti partita con oltre un’ora di ritardo a causa di problemi all’asfalto, che hanno richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza dei piloti.

Nonostante l’imprevisto, la gara ha regalato spettacolo, confermando quanto la stagione 2026 sia già estremamente competitiva.

📊Segnale forte per il campionato

Il successo di Márquez rappresenta un segnale importante: il campione spagnolo torna protagonista e lancia la sua candidatura per la lotta al titolo.

Allo stesso tempo, Di Giannantonio dimostra di poter essere un serio contendente, mentre Martín e Bezzecchi restano pienamente in corsa.

Ordine arrivo e tempi

PosNumPilotaMotoTeamTempoGap
193Marc MarquezDucati Lenovo Team19:41.982
249Fabio Di GiannantonioPertamina Enduro Vr46 Racing Team+0.213
389Jorge MartinAprilia Racing+3.587
472Marco BezzecchiAprilia Racing+4.061
579Ai OguraTrackhouse Motogp Team+4.994
620Fabio QuartararoMonster Energy Yamaha Motogp Team+7.728
773Alex MarquezBk8 Gresini Racing Motogp+8.153
863Francesco BagnaiaDucati Lenovo Team+8.342
937Pedro AcostaRed Bull Ktm Factory Racing+9.096
1011Diogo MoreiraPro Honda Lcr+10.329
1110Luca MariniHonda Hrc Castrol+11.106
1225Raul FernandezTrackhouse Motogp Team+14.213
1342Alex RinsMonster Energy Yamaha Motogp Team+15.090
1454Fermin AldeguerBk8 Gresini Racing Motogp+15.353
1533Brad BinderRed Bull Ktm Factory Racing+15.528
1621Franco MorbidelliPertamina Enduro Vr46 Racing Team+21.396
1723Enea BastianiniRed Bull Ktm Tech3+22.706
187Toprak RazgatliogluPrima Pramac Yamaha Motogp+23.044
1943Jack MillerPrima Pramac Yamaha Motogp+23.807

CLASSIFICA PILOTI

1Pedro Acosta33
2Marco Bezzecchi31
3Jorge Martin25
4Raul Fernandez23
5Ai Ogura22
6Fabio Di Giannantonio21
7Marc Marquez21
8Brad Binder13
9Francesco Bagnaia10
10Franco Morbidelli8

CLASSIFICA TEAM

Aprilia Racing38
2Red Bull KTM Factory Racing29
3Trackhouse MotoGP Team27
4Pertamina Enduro VR46 Racing Team18
5Ducati Lenovo Team7
6Honda HRC Castrol6
7Castrol Honda LCR5
8Red Bull KTM Tech34
9Monster Energy Yamaha MotoGP Team3
10Pro Honda LCR3

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