MotoGP, Márquez torna a vincere: sua la Sprint del GP del Brasile

Il sabato del GP del Brasile 2026 regala subito spettacolo e un nome pesante in cima al podio: Marc Márquez. Lo spagnolo conquista la Sprint Race del 21 marzo, firmando la sua prima vittoria stagionale al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena.

Duello fino all’ultimo

A lungo in testa c’è stato Fabio Di Giannantonio, autore di una partenza perfetta dalla pole position. L’italiano ha imposto il ritmo per gran parte della gara, sembrando in controllo.

Ma nel finale la pressione di Márquez si è fatta insostenibile: un piccolo errore di Di Giannantonio ha aperto la porta al sorpasso decisivo dello spagnolo, che non si è lasciato sfuggire l’occasione, andando a prendersi la vittoria.

Podio e protagonisti

Alle spalle dei primi due chiude terzo Jorge Martín, che torna sul podio dopo alcune gare complicate, dimostrando segnali di ripresa.

Quarta posizione per Marco Bezzecchi, protagonista di una gara solida ma senza lo spunto necessario per inserirsi nella lotta per il podio.

Sprint ritardata e pista sotto osservazione

La giornata non è stata priva di difficoltà: la Sprint è infatti partita con oltre un’ora di ritardo a causa di problemi all’asfalto, che hanno richiesto interventi urgenti per garantire la sicurezza dei piloti.

Nonostante l’imprevisto, la gara ha regalato spettacolo, confermando quanto la stagione 2026 sia già estremamente competitiva.

📊Segnale forte per il campionato

Il successo di Márquez rappresenta un segnale importante: il campione spagnolo torna protagonista e lancia la sua candidatura per la lotta al titolo.

Allo stesso tempo, Di Giannantonio dimostra di poter essere un serio contendente, mentre Martín e Bezzecchi restano pienamente in corsa.

Ordine arrivo e tempi

Pos Num Pilota Moto Team Tempo Gap 1 93 Marc Marquez Ducati Lenovo Team 19:41.982 2 49 Fabio Di Giannantonio Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +0.213 3 89 Jorge Martin Aprilia Racing +3.587 4 72 Marco Bezzecchi Aprilia Racing +4.061 5 79 Ai Ogura Trackhouse Motogp Team +4.994 6 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha Motogp Team +7.728 7 73 Alex Marquez Bk8 Gresini Racing Motogp +8.153 8 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team +8.342 9 37 Pedro Acosta Red Bull Ktm Factory Racing +9.096 10 11 Diogo Moreira Pro Honda Lcr +10.329 11 10 Luca Marini Honda Hrc Castrol +11.106 12 25 Raul Fernandez Trackhouse Motogp Team +14.213 13 42 Alex Rins Monster Energy Yamaha Motogp Team +15.090 14 54 Fermin Aldeguer Bk8 Gresini Racing Motogp +15.353 15 33 Brad Binder Red Bull Ktm Factory Racing +15.528 16 21 Franco Morbidelli Pertamina Enduro Vr46 Racing Team +21.396 17 23 Enea Bastianini Red Bull Ktm Tech3 +22.706 18 7 Toprak Razgatlioglu Prima Pramac Yamaha Motogp +23.044 19 43 Jack Miller Prima Pramac Yamaha Motogp +23.807

CLASSIFICA PILOTI

1 Pedro Acosta 33 2 Marco Bezzecchi 31 3 Jorge Martin 25 4 Raul Fernandez 23 5 Ai Ogura 22 6 Fabio Di Giannantonio 21 7 Marc Marquez 21 8 Brad Binder 13 9 Francesco Bagnaia 10 10 Franco Morbidelli 8

CLASSIFICA TEAM