Scott McTominay , sale in testa alla classifica dei calciotori scozzesi più prolifici nei Campionati italiani Serie A.

La Serie A italiana non è stata storicamente una destinazione popolare per i calciatori scozzesi, ma nel corso dei decenni alcuni hanno lasciato un segno indelebile. Dal leggendario Denis Law negli anni ’60 ai talenti moderni come Scott McTominay e Lewis Ferguson, gli scozzesi hanno saputo farsi notare anche nella massima serie italiana.

Scott McTominay: Il Record Contemporaneo

La stagione 2024‑25 ha visto Scott McTominay alzare ulteriormente l’asticella. Il centrocampista del Napoli ha stabilito un nuovo record per gol segnati da uno scozzese in Serie A, superando Lewis Ferguson e il leggendario Denis Law. La sua capacità di inserirsi negli spazi e finalizzare con precisione lo ha reso uno dei calciatori più temuti anche fuori dalla Premier League.

Il primato per il maggior numero di reti segnate da un calciatore scozzese nella storia della Serie A appartiene attualmente a Scott McTominay, che nel corso della stagione 2024-2025 ha superato i record precedenti.

Di seguito la classifica dei migliori marcatori scozzesi nel massimo campionato italiano:

Pos.

Calciatore Squadra/e Reti Totali Note 1 Scott McTominay Napoli 18 Detiene anche il record di gol in una singola stagione (11 nel 2024/25). 2 Lewis Ferguson Bologna 14 Ha superato il record storico di Denis Law nel dicembre 2023. 3 Che Adams Torino 10 Ha eguagliato il bottino di Denis Law durante la sua esperienza granata. 4 Denis Law Torino 10 Recordman storico per oltre 60 anni dopo la stagione 1961/62. 5 Aaron Hickey Bologna 5 Difensore con il maggior numero di reti tra i connazionali in Serie A.

Altri marcatori scozzesi storici

Oltre ai leader della classifica, altri giocatori scozzesi hanno lasciato il segno in Italia:

Liam Henderson: Attualmente in forza all’Empoli, è stato il primo scozzese a tornare a segnare in Serie A (con il Verona nel 2019) dopo un lungo periodo di assenza di rappresentanti della Tartan Army.

Graeme Souness: Ha segnato 8 reti con la maglia della Sampdoria tra il 1984 e il 1986, vincendo anche una Coppa Italia.

Joe Jordan: Ha militato nel Milan e nell’Hellas Verona negli anni ’80, realizzando complessivamente 2 reti in Serie A (entrambe con i rossoneri).

Denis Law: Il Pioniere al Torino

Denis Law, autentica icona del calcio scozzese, approdò al Torino nella stagione 1961‑62. Nonostante l’Italia fosse allora un campionato molto tattico e difensivo, Law riuscì a segnare 10 gol in Serie A, un record per un calciatore scozzese che sarebbe rimasto imbattuto per oltre sessant’anni. La sua eleganza in campo e il fiuto del gol hanno reso la sua esperienza italiana un punto di riferimento per le generazioni future.

L’Era Moderna: Lewis Ferguson e Aaron Hickey

Negli ultimi anni il Bologna è diventato una fucina di talenti scozzesi. Lewis Ferguson, centrocampista dinamico, è stato il miglior marcatore scozzese in Serie A prima di McTominay. Aaron Hickey, esterno difensivo, ha segnato alcune reti spettacolari, consolidando la presenza scozzese nel calcio italiano contemporaneo.

Piccoli Numeri, Grande Impatto

Oltre ai nomi più famosi, altri scozzesi come Joe Jordan e Graeme Souness hanno segnato qualche rete in Italia, dimostrando che anche in un campionato tattico e difensivo come la Serie A, il talento scozzese può fare la differenza. Questi gol, pur numericamente contenuti, hanno contribuito a costruire il mito del calciatore scozzese “capace di adattarsi ovunque”.

La storia dei calciatori scozzesi in Italia è fatta di pochi, ma memorabili protagonisti. Dai record storici di Denis Law alle imprese moderne di Scott McTominay, passando per il talento emergente di Lewis Ferguson, gli scozzesi hanno dimostrato che il gol non ha confini. La Serie A, pur non essendo stata la meta più frequentata, rimane un teatro in cui la classe scozzese ha saputo brillare.