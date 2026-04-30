Il “Paradosso” di La Russa: “Inter favorita? Sì, ma solo nelle partite che perde”

Dai corridoi di Palazzo Madama arriva lo scudo di Ignazio La Russa, super tifoso dei nmerazzurri, Il Presidente del Senato, interpellato sulla tempesta che sta travolgendo l’AIA e il calcio italiano, ha deciso di scendere in campo per difendere l’autonomia dello sport, condendo l’intervento con il suo noto spirito nerazzurro.

Politica e Sport: “Abodi osserva, ma non invade”

La Russa ha tracciato una linea di confine netta tra il potere legislativo e quello sportivo. Pur riconoscendo l’importanza sociale del calcio, ha ribadito la necessità che lo sport mantenga la propria indipendenza:

Niente “gamba tesa”: Il Presidente ha rassicurato l’ambiente, spiegando che il Ministro Abodi sta monitorando la situazione con attenzione, ma senza alcuna mira di interferenza politica diretta.

Il Presidente ha rassicurato l’ambiente, spiegando che il Ministro Abodi sta monitorando la situazione con attenzione, ma senza alcuna mira di interferenza politica diretta. Le regole del gioco: La politica può intervenire solo nel rispetto delle norme vigenti, senza forzature esterne.

Il colloquio con Marotta e l’ironia sui “favori”

Spostandosi sul fronte caldo dell’inchiesta arbitri, La Russa ha rivelato un retroscena: un colloquio privato con il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, avvenuto prima ancora che la Procura certificasse l’estraneità del club ai fatti. “Quello che mi aveva detto è stato poi confermato ufficialmente: l’Inter non c’entra nulla”, ha sottolineato.

Ma è sulla tesi delle “designazioni pilotate” a favore dei nerazzurri che La Russa ha sfoderato l’arma del sarcasmo .