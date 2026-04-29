Napoli-Lukaku, core n’grato! Cronaca di un amore mai nato (e dei titoli di coda)

Il matrimonio tra il Napoli e Romelu Lukaku, celebrato sotto la benedizione di Antonio Conte come l’operazione della rinascita, sta naufragando in un mare di malumori social e silenzi assordanti. L’ultimo segnale? Una serie di storie Instagram del belga che sanno tanto di lettera di separazione.

Il “Mal di Pancia” Social

“Non sto ignorando niente. Semplicemente non mi sto divertendo”. Poche parole, riprese da un post motivazionale, che però pesano come macigni. Lukaku non si nasconde più: la sua frustrazione per una stagione fantasma è pubblica. Il messaggio è chiaro: il leone non ruggisce e, peggio ancora, non ha più voglia di farlo in questo contesto.

I Numeri del Fallimento

Se guardiamo alle statistiche, parlare di “stagione difficile” è un eufemismo. I dati di Big Rom in azzurro sono impietosi:

7 presenze totali: Un bottino misero per l’investimento fatto.

Un bottino misero per l’investimento fatto. 1 solo gol: Troppo poco per chi doveva trascinare l’attacco.

Troppo poco per chi doveva trascinare l’attacco. Sparizione dal campo: Dopo il rientro lampo di marzo contro il Torino (appena 6 minuti), il belga è tornato nell’ombra.

Lo strappo: Il “caso” Belgio

Il punto di non ritorno sembra essere stato raggiunto con la gestione dell’ultimo infortunio. La decisione di Lukaku di restare in Belgio per la riabilitazione dopo la pausa nazionali di marzo, anziché rientrare a Castel Volturno, ha gelato la società.

🔮 Epilogo: Valigie già pronte?

Inutile girarci intorno: quando un calciatore del calibro di Lukaku inizia a parlare di “stagioni che durano più a lungo di altre” e sceglie di curarsi lontano dalla squadra, il futuro è già scritto.

Il Napoli e Conte si trovano a gestire una patata bollente che scotta sempre di più. Con il mercato estivo alle porte, la domanda non è più se Lukaku lascerà l’azzurro, ma come e dove cercherà di ritrovare quel sorriso che a Napoli, purtroppo, non si è mai visto.