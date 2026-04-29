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Napoli, torna il capitano: Di Lorenzo vede il Como e si riprende la fascia
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Napoli, torna il capitano: Di Lorenzo vede il Como e si riprende la fascia

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione

Dopo il calvario iniziato a gennaio, Giovanni Di Lorenzo è pronto al rientro. Per Antonio Conte non è solo un recupero tecnico, ma l’innesto del leader necessario per il rush finale.

Il lungo inverno di Giovanni Di Lorenzo sta finalmente per lasciare spazio alla primavera del campo. Dopo quel maledetto 31 gennaio, quando uno scontro con la Fiorentina gli costò un brutto trauma distorsivo al ginocchio sinistro, il capitano del Napoli sembra aver terminato il suo personale giro d’andata verso la guarigione. Un percorso tortuoso, reso ancora più in salita da un successivo intervento al piede che ha dilatato i tempi, ma che ora vede il traguardo all’orizzonte, Di Lorenzo potrebbe rientare in panchina nella sfida contro il Como.

Aprile 29, 2026
scritto daRedazione
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