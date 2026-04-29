Mondiale 2026, la rivoluzione di Vancouver: ecco come cambierà il calcio

Più squadre, più partite, ma anche più tutele. Il Consiglio FIFA traccia la rotta per il torneo negli USA, Messico e Canada: dal “doppio reset” dei cartellini allo stop per il labiale coperto. Ecco tutte le novità.

Il calcio del futuro è stato disegnato a Vancouver. In una riunione che segna uno spartiacque per il movimento globale, il Consiglio FIFA presieduto da Gianni Infantino ha ufficializzato le linee guida per il Mondiale 2026. Non sarà solo l’edizione più grande di sempre (48 squadre per ben 104 match), ma anche quella che proverà a risolvere alcuni storici “difetti” del gioco.

1. La fine della “beffa Ballack”: arriva il doppio reset

Con l’introduzione dei sedicesimi di finale, il cammino verso la gloria diventa una maratona da 8 partite. Per evitare che un’ammonizione ingenua privi le finali dei loro protagonisti (ricordate il dramma sportivo di Michael Ballack nel 2002?), la FIFA ha varato una protezione speciale:

Amnistia dei cartellini: Il conteggio dei gialli verrà azzerato due volte. Una prima volta dopo i gironi e una seconda dopo i quarti di finale.

Il conteggio dei gialli verrà azzerato due volte. Una prima volta dopo i gironi e una seconda dopo i quarti di finale. Obiettivo: Chi arriva in semifinale sarà “pulito”, garantendo così uno spettacolo con tutti i top player a disposizione per l’atto finale al MetLife Stadium.

2. Etica e Trasparenza: pugno duro sul labiale

Novità clamorosa sul fronte comportamentale. La FIFA vuole ripulire il campo dalle tensioni “nascoste”. È in arrivo una stretta severa contro chi si copre la bocca con la mano per rivolgersi ad arbitri o avversari.

Il rischio: Se il gesto è accompagnato da atteggiamenti aggressivi o provocatori, scatterà l’espulsione diretta. Un segnale forte per favorire il rispetto e la trasparenza totale sotto l’occhio delle telecamere.

3. Arbitri “in diretta” e VAR partecipativo

Sulla scia dei test effettuati nelle ultime competizioni, la comunicazione del VAR diventerà uno spettacolo nello spettacolo. Gli arbitri spiegheranno le loro decisioni tramite microfono a tutto lo stadio e ai telespettatori. Meno mistero, più coinvolgimento.

4. La rivoluzione del Calendario: meno viaggi, più riposo

Per proteggere la salute dei calciatori ed evitare che i club perdano i pezzi ogni mese, il calendario internazionale cambia volto:

Il “Super Blocco” autunnale: Le attuali finestre di settembre e ottobre spariranno in favore di un unico blocco di 16 giorni con 4 partite. Meno voli transoceanici e più stabilità per i campionati nazionali.

Le attuali finestre di settembre e ottobre spariranno in favore di un unico blocco di con 4 partite. Meno voli transoceanici e più stabilità per i campionati nazionali. Coppa d’Africa: Storica decisione per il 2027, la competizione si sposterà in estate (giugno-luglio), mettendo fine ai conflitti di calendario con i club europei durante l’inverno.

Lo sguardo al futuro

Mentre il mondo si prepara a questa maratona nordamericana, resta viva una suggestione che accende i cuori dei tifosi azzurri. L’inviato di Trump, Zampolli, insiste: le chance dell’Italia di partecipare a questo mondiale, nonostante tutto, restano alte (“oltre il 50%”).

Una cosa è certa: quello del 2026 sarà un Mondiale mastodontico, iper-tecnologico e, nelle intenzioni della FIFA, più giusto. Il conto alla rovescia per New York è ufficialmente iniziato.