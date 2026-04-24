FIFA, stretta sulle partite di campionato all’estero: una sola gara fuori sede per stagione

La FIFA si prepara a introdurre nuove regole destinate a cambiare il futuro delle partite di campionato giocate all’estero. Secondo quanto riportato dal Guardian, il massimo organismo calcistico mondiale sta definendo un protocollo che punta a limitare in modo significativo l’esportazione dei match ufficiali fuori dai confini nazionali.

Una sola partita all’estero per ogni campionato

Il principio guida della riforma è chiaro: ogni lega nazionale potrà organizzare al massimo una partita di campionato all’estero per stagione. Una misura pensata per contenere la crescente tendenza dei campionati europei a portare gare ufficiali in mercati extra-continente, soprattutto negli Stati Uniti e in Medio Oriente.

Allo stesso tempo, viene fissato un ulteriore paletto: i Paesi ospitanti non potranno accogliere più di cinque partite straniere complessive a stagione, per evitare concentrazioni eccessive di eventi calcistici “importati”.

Il nuovo iter autorizzativo

La vera novità riguarda però il percorso burocratico necessario per ottenere il via libera. Per disputare una gara ufficiale all’estero serviranno quattro autorizzazioni obbligatorie:

la federazione nazionale dei club coinvolti

la confederazione continentale (come la UEFA in Europa)

la federazione del Paese ospitante

la confederazione del Paese ospitante (ad esempio la CONCACAF per gli USA)

A questo schema si aggiunge un elemento decisivo: la FIFA manterrà il diritto di veto finale, potendo bloccare qualsiasi progetto anche in presenza di tutte le approvazioni.

Possibili tensioni tra leghe e club

Il sistema apre anche a scenari complessi. In caso di divergenza tra club e lega nazionale, con i primi favorevoli allo spostamento e la seconda contraria, la posizione della lega potrebbe essere superata. Un aspetto che rischia di generare nuovi conflitti istituzionali tra società, federazioni e organismi internazionali.

Il contesto: progetti mai decollati

Le nuove norme arrivano dopo alcuni tentativi rimasti senza seguito. Negli ultimi anni si era parlato di portare partite di alto profilo fuori dall’Europa, come Villarreal-Barcellona a Miami o Milan-Como a Perth, iniziative poi bloccate tra opposizioni regolamentari e mancanza di consenso.

Un equilibrio tra globalizzazione e tradizione

La FIFA prova così a trovare una linea di compromesso tra la crescente globalizzazione del calcio e la tutela delle competizioni nazionali. Da un lato la spinta commerciale dei club e dei mercati internazionali, dall’altro la necessità di preservare identità, calendario e regolarità dei campionati.

La direzione sembra tracciata: il calcio potrà continuare a guardare oltre confine, ma con limiti più rigidi e un controllo centrale molto più forte.