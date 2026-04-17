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Grave infortunio per Mateo Retegui: frattura della tibia e stagione finita
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Grave infortunio per Mateo Retegui: frattura della tibia e stagione finita

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione

Brutte notizie per Mateo Retegui, attaccante della Nazionale italiana e protagonista nelle ultime stagioni tra club e selezione azzurra. Il giocatore ha riportato una frattura della tibia sinistra, un infortunio serio che lo costringerà a chiudere in anticipo la sua stagione.

L’infortunio è avvenuto durante una partita ufficiale, con l’ Al Shabab di martedì e sarà operato nei prossimi giorni a Madrid

L’infortunio è apparso subito grave, tanto che l’ex Atalanta ha dovuto lasciare il campo accompagnato dallo staff del club, senza riuscire ad appoggiare la gamba a terra. Poco prima, Retegui aveva segnato la rete del definitivo 2-2,

Intervento e tempi di recupero

Secondo le prime indicazioni mediche, il calciatore dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico per stabilizzare la frattura. I tempi di recupero non sono brevi: si parla di diverse settimane di stop assoluto, con un rientro graduale che potrebbe richiedere anche alcuni mesi.

In ogni caso, la stagione può considerarsi conclusa, con l’obiettivo di tornare disponibile soltanto per la preparazione estiva della prossima annata.

Aprile 17, 2026
scritto daRedazione
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