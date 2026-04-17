Conference League , Fiorentina-Crystal Palace 2-1: Viola eliminati

FIRENZE – Vittoria amara per la Fiorentina, che supera il Crystal Palace per 2-1 al termine di una gara intensa ma non riesce a ribaltare il risultato complessivo, salutando così la competizione. Al Franchi, i viola offrono una prestazione generosa, ma pagano a caro prezzo quanto accaduto nella gara d’andata (3-0) a afavore del Crystal Palace.
La squadra di Vanoli parte con il giusto atteggiamento, spingendo fin dai primi minuti alla ricerca del gol che possa riaprire i giochi, ma viene colpita con un colpo di testa al (17′) di Sarr su preciso cross di Munoz.
Ma alla mezz’ora Mandragora si guadagna un rigore, che Gudmundsson trasforma freddamente. E nel secondo tempo (53′) è il neo entrato N’dour, con una bella staffilata da fuori, a completare la rimonta.
La Fiorentina ci prova ancora, va vicina al tris ancora con Gudmundsson, ma il fortino del Crystal Palace resiste. E così al Franchi il risultato non cambia più.
Il Crystal Palace affronterà ora in semifinale gli ucraini dello Shakhtar, che ai quarti hanno eliminato l’AZ. La Fiorentina, invece, non riesce a entrare tra le prime quattro di Conference per la prima volta da quando ha cominciato a parteciparvi (stagione 2022/2023).
- TABELLINO FIORENTINA-CRYSTAL PALACEFIORENTINA-CRYSTAL PALACE 2-1
- MARCATORI: 17′ Sarr (C), 30′ rig. Gudmundsson (F), 53′ Ndour
- (F)FIORENTINA (3-4-2-1): De Gea; Comuzzo (70′ Kouadio), Pongracic, Ranieri; Harrison, Fagioli (N’dour), Mandragora, Gosens (70′ Balbo); Gudmundsson (75′ Fabbian), Solomon (75′ Fazzini); Piccoli. All. Vanoli
- CRYSTAL PALACE (3-4-2-1): Henderson; Richards, Lacroix (41′ Riad), Canvot; Munoz, Wharton (30′ Lerma), Kamada, Mitchell; Sarr, Yeremy Pino (73′ Hughes); Mateta (46′ Larsen). All. Glasner
- MARCATORI: 17′ Sarr (C), 30′ rig. Gudmundsson (F), 53′ Ndour
- Arbitro: Gil ManzanoAmmoniti: Yeremy Pino, Pongracic, Comuzzo, Sarr, Ranieri, Riad, Ndour, Piccoli