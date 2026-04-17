IFL 2026: Frogs legnano sabato 18 al Vigorelli per il derby contro Rhinos Milano

I FROGS Legnano tornano in campo fuori casa sabato 18 aprile nella Week 7 della Italian Football League (IFL), contro Rhinos Milano al Velodromo Vigorelli.

Con tre vittorie su tre partite alle spalle, Legnano si appresta a una sfida che è tradizionalmente diversa dalle altre, un “Rivalry Game” come direbbero oltreoceano, un vero e proprio derby fra le due squadre che orbitano nel milanese.

“La partita con i Rhinos ha sempre un’intensità particolare e non va mai sottovalutata” – dichiara Ettore Guarneri, presidente FROGS Legnano. – “Hanno già mostrato grinta e determinazione in questo avvio di campionato, e sappiamo che con noi metteranno in campo ancora più carattere e non lasceranno nulla di intentato: dobbiamo essere preparati”.

Kick off alle ore 18:00 al Velodromo Vigorelli di Milano, e sarà visibile in diretta streaming con IFL pass sul canale YouTube IFL live.

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