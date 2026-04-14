Atp Barcellona: Sonego Musetti superano il primo turno

Esordio vincente per Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti nel ‘Barcelona Open Banc Sabadell’, Atp 500 che si sta disputando sulla terra rossa del Real Club de Tenis Barcelona-1899. Il 30enne torinese, n.66 del ranking, al rientro nel tour dopo quasi tre mesi di stop per il problema al polso destro, ha sconfitto per 6-2 2-6 6-4, dopo una battaglia di oltre due ore e mezza, lo spagnolo Pedro Martinez, n.125 del ranking, Al secondo turno Sonego troverà dall’altra parte della rete o il russo Andrey Rublev. Esordio vincente anche per Lorenzo Musetti, n.9 del ranking e secondo favorito del seeding, che ha vinto col punteggio di 7-5 6-2 contro l’altro spagnolo Martin Landaluce, n.101 Atp.

