Dimarco, la rivincita perfetta: dall’anno delle critiche al trono della Serie A

Da giocatore messo in discussione a miglior calciatore del campionato. Federico Dimarco si gode il momento più alto della sua carriera dopo aver conquistato il premio di MVP della Serie A, un riconoscimento che rappresenta il coronamento di una stagione eccezionale vissuta da protagonista assoluto con la maglia dell’Inter.

Per l’esterno nerazzurro il successo assume un significato ancora più speciale. Non solo per il prestigio del premio, ma anche perché arriva in un ruolo che raramente finisce sotto i riflettori nelle assegnazioni individuali. Un riconoscimento che certifica l’impatto avuto durante una stagione conclusa con la conquista di due trofei e con numeri da assoluto protagonista.

Mi piacerebbe dedicare questo premio alle persone che dicevano che ero un giocatore finito. C’era chi diceva che dovevo essere venduto, altri che dicevano che duravo 35 minuti o che non sapevo difendere. Sono cose che ti fanno male”- così a Sky l’esterno nerazzurro.

Alle spalle c’è però un percorso tutt’altro che semplice. Dopo le delusioni dell’anno precedente, Dimarco ha dovuto ritrovare serenità e fiducia nei propri mezzi. Invece di lasciarsi condizionare dalle critiche, ha scelto di concentrarsi esclusivamente sul lavoro quotidiano, trasformando le difficoltà in una spinta per migliorarsi.

Le contestazioni ricevute negli ultimi tempi non sono state dimenticate. C’era chi ne metteva in dubbio la condizione fisica, chi sosteneva che non fosse più all’altezza di certi livelli e chi lo vedeva lontano dal progetto tecnico. Oggi, però, il campo ha dato una risposta netta, premiando il suo rendimento con il titolo individuale più prestigioso del campionato.

Fondamentale nel suo percorso è stato anche il contributo dell’allenatore Cristian Chivu, capace di restituirgli convinzione nei momenti più complicati. Attraverso il dialogo e il lavoro sul campo, il tecnico ha aiutato il giocatore a ritrovare la migliore versione di sé.

Tra le tante giocate decisive della stagione, Dimarco conserva un ricordo particolare per l’assist servito a Bonny nella sfida contro la Lazio a San Siro, una delle immagini simbolo dell’annata nerazzurra.

Ora lo sguardo è già rivolto al futuro. L’Inter punta a confermarsi ai vertici del calcio italiano e a essere protagonista anche in Champions League. Dopo aver raggiunto più volte le fasi finali della competizione negli ultimi anni, la squadra vuole continuare a crescere e inseguire nuovi traguardi internazionali.

Per Dimarco, intanto, questo premio rappresenta molto più di un trofeo personale: è la dimostrazione che il talento, accompagnato dalla determinazione, può trasformare le critiche in applausi.