Allegri ricorda Galeone: “Un maestro avanti di decenni, le sue idee sono ancora attuali

Momento di grande emozione a Pescara durante la prima edizione del Premio dedicato a Giovanni Galeone, dove Massimiliano Allegri ha voluto ricordare il suo ex allenatore con parole di profonda stima e riconoscenza.

Il tecnico ha raccontato l’impatto avuto fin dal primo allenamento con Galeone, sottolineando quanto le sue idee sul calcio fossero, già allora, estremamente innovative. “Mi colpì subito perché disse cose che non avevo mai sentito prima, soprattutto sulla parte tecnica e sportiva dei giocatori. Sono concetti che mi sono rimasti dentro e che porto ancora con me”, ha spiegato.

Allegri ha poi evidenziato come Galeone fosse un vero precursore, capace di anticipare i tempi rispetto al panorama calcistico dell’epoca. “Le cose che diceva 30 o 40 anni fa sono ancora valide oggi, anzi in molti casi sembrano ancora attuali e perfino nuove”.

Non solo aspetti tecnici, ma anche un approccio alla vita e al lavoro che ha segnato profondamente il suo percorso. “Non prendersi troppo sul serio, ma fare tutto con grande serietà: è una delle lezioni più importanti che mi ha lasciato e che cerco di non perdere”.

L’ex allenatore del Milan ha poi ricordato l’ultimo incontro con Galeone, avvenuto lo scorso anno a Udine. “Sorrideva come sempre, pronto a dire la parola giusta al momento giusto. Era il suo modo di essere”.

Infine, un pensiero affettuoso rivolto alla memoria del tecnico: “Da dove ci guarda adesso, credo possa vedere quanto questa città lo ami ancora”.