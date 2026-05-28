Giro d’Italia 2026, tappa 18: Magnier domina la volata e firma il tris

È ancora il nome di Paul Magnier a illuminare il Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step ha conquistato la diciottesima tappa imponendosi in una volata netta e potente, completando così una vera e propria tripletta in questa edizione della corsa rosa.

Sul traguardo di Pieve di Soligo, al termine dei 171 chilometri partiti da Fai della Paganella, Magnier ha preceduto due italiani: Edoardo Zambanini e Jonathan Milan, costretti ad arrendersi allo spunto irresistibile del velocista francese negli ultimi metri.

La frazione, caratterizzata da un profilo mosso e da un dislivello di circa 2050 metri, ha attraversato le colline del Prosecco offrendo diversi punti adatti agli attacchi. Tuttavia, il gruppo è riuscito a controllare le fughe principali, arrivando compatto verso il finale.

Domani la 19a Tappa Feltre – Alleghe, 151 km.

Decisivo il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, a circa nove chilometri dall’arrivo, che ha selezionato il gruppo ma non abbastanza da impedire una conclusione allo sprint. Dopo una serie di saliscendi tra la valle dell’Adige e quella del Piave, il gruppo ha affrontato un finale veloce e leggermente in discesa, con curve tecniche negli ultimi chilometri prima del rettilineo conclusivo.

Nel momento decisivo, Magnier ha trovato la traiettoria perfetta e ha lanciato uno sprint potente e preciso, lasciando senza possibilità di replica gli avversari.

Una vittoria che conferma la sua crescita e il suo stato di forma, in una tappa che sulla carta poteva anche premiare finisseur e attaccanti, ma che alla fine ha esaltato la velocità pura.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 18^ TAPPA

1) Paul Magnier – 3:46:50

2) Edoardo Zambinini – S.T.

3) Jonathan Milan – S.T.

4) Francesco Busatto – S.T.

5) Corbin Strong – S.T.

6) Guillermo Thomas Silva – S.T.

7) Madis Mikhels – S.T.

8) Filippo Magli – S.T.

9) Sakarias Koller. Loland – S.T.

10) Lukas Kubis – S.T.

LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA

1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 70h44:04

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”

3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”

4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”

5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”

6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7’09”

7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’14”

8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7’57”

9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +8’34”

10. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9’20”

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

Paul Magnier – 195 punti

Jhonatan Narvaez – 158 punti

Jonathan Milan – 103 punti

Guillermo Silva – 82 punti

Andreas Leknessund – 79 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

Jonas Vingegaard – 214 punti

Giulio Ciccone – 133 punti

Felix Gall – 96 punti

Einer Rubio – 88 punti

Jardi van der Lee – 84 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA

Afonso Eulalio – 70:49:44

Davide Piganzoli +02:17

Mathys Rondel +04:23

Johannes Kulset +13:43

Igor Arrieta +25:46