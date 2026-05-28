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Giro d’Italia 2026, tappa 18: Magnier domina la volata e firma il tris

Maggio 28, 2026
scritto daRedazione

È ancora il nome di Paul Magnier a illuminare il Giro d’Italia 2026. Il francese della Soudal Quick-Step ha conquistato la diciottesima tappa imponendosi in una volata netta e potente, completando così una vera e propria tripletta in questa edizione della corsa rosa.

Sul traguardo di Pieve di Soligo, al termine dei 171 chilometri partiti da Fai della Paganella, Magnier ha preceduto due italiani: Edoardo Zambanini e Jonathan Milan, costretti ad arrendersi allo spunto irresistibile del velocista francese negli ultimi metri.

La frazione, caratterizzata da un profilo mosso e da un dislivello di circa 2050 metri, ha attraversato le colline del Prosecco offrendo diversi punti adatti agli attacchi. Tuttavia, il gruppo è riuscito a controllare le fughe principali, arrivando compatto verso il finale.

Domani la 19a Tappa   Feltre – Alleghe, 151 km.

Decisivo il passaggio sul Muro di Ca’ del Poggio, a circa nove chilometri dall’arrivo, che ha selezionato il gruppo ma non abbastanza da impedire una conclusione allo sprint. Dopo una serie di saliscendi tra la valle dell’Adige e quella del Piave, il gruppo ha affrontato un finale veloce e leggermente in discesa, con curve tecniche negli ultimi chilometri prima del rettilineo conclusivo.

Nel momento decisivo, Magnier ha trovato la traiettoria perfetta e ha lanciato uno sprint potente e preciso, lasciando senza possibilità di replica gli avversari.

Una vittoria che conferma la sua crescita e il suo stato di forma, in una tappa che sulla carta poteva anche premiare finisseur e attaccanti, ma che alla fine ha esaltato la velocità pura.

L’ORDINE D’ARRIVO DELLA 18^ TAPPA

    1) Paul Magnier – 3:46:50

    2) Edoardo Zambinini – S.T.

    3) Jonathan Milan – S.T.

    4) Francesco Busatto – S.T.

    5) Corbin Strong – S.T.

    6) Guillermo Thomas Silva – S.T.

    7) Madis Mikhels – S.T.

    8) Filippo Magli – S.T.

    9) Sakarias Koller. Loland – S.T.

    10) Lukas Kubis – S.T.

LA CLASSIFICA GENERALE: MAGLIA ROSA

    1. Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) 70h44:04

    2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) +4’03”

    3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +4’27”

    4. Jai Hindley (Red Bull-BORA-hansgrohe) +5’00”

    5. Afonso Eulálio (Bahrain Victorious) +5’40”

    6. Derek Gee-West (Lidl-Trek) +7’09”

    7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +7’14”

    8. Davide Piganzoli (Visma-Lease a Bike) +7’57”

    9. Damiano Caruso (Bahrain Victorious) +8’34”

    10. Ben O’Connor (Team Jayco AlUla) +9’20”

LA CLASSIFICA A PUNTI: MAGLIA CICLAMINO

    Paul Magnier – 195 punti

    Jhonatan Narvaez – 158 punti

    Jonathan Milan – 103 punti

    Guillermo Silva – 82 punti

    Andreas Leknessund – 79 punti

LA CLASSIFICA DEGLI SCALATORI: MAGLIA AZZURRA

    Jonas Vingegaard – 214 punti

    Giulio Ciccone – 133 punti

    Felix Gall – 96 punti

    Einer Rubio – 88 punti

    Jardi van der Lee – 84 punti

LA CLASSIFICA DEI GIOVANI: MAGLIA BIANCA

    Afonso Eulalio – 70:49:44

    Davide Piganzoli +02:17

    Mathys Rondel +04:23

    Johannes Kulset +13:43

    Igor Arrieta +25:46

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