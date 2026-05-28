Crystal Palace nella storia: Mateta piega il Rayo e regala la Conference League alle Eagles

Il sogno del Rayo Vallecano si infrange sul più bello. A Lipsia è il Crystal Palace a conquistare la Conference League, grazie all’1-0 firmato da Jean-Philippe Mateta, decisivo a inizio ripresa dopo una finale combattuta ma povera di grandi occasioni.

Per gli spagnoli di Inigo Perez sfuma così una notte che avrebbe potuto entrare nella storia del club. Dopo un primo tempo bloccato e caratterizzato anche da una lunga interruzione per il malore di un tifoso sugli spalti, la gara si accende nella ripresa. È il Palace ad alzare il ritmo e a trovare il guizzo decisivo: Wharton calcia da fuori area, Batalla respinge corto e Mateta è il più rapido di tutti ad avventarsi sul pallone per il tap-in vincente.

Il gol spezza gli equilibri e consegna fiducia agli inglesi, che sfiorano più volte il raddoppio. Clamorosa l’occasione di Yeremy Pino, fermato da un incredibile doppio palo, mentre lo stesso Mateta manca il colpo del ko davanti alla porta. Il Rayo prova a reagire con i cambi offensivi, ma non riesce mai davvero a riaprire il match.

Per il Crystal Palace si tratta di una vittoria storica: primo trofeo europeo conquistato dal club e qualificazione diretta alla prossima Europa League. Un successo che conferma anche il dominio delle squadre inglesi nelle competizioni UEFA degli ultimi anni.

Tra i protagonisti assoluti c’è ancora Mateta, autore del gol decisivo e sempre più uomo simbolo delle Eagles. Da applausi anche il lavoro di Oliver Glasner, che chiude la sua esperienza sulla panchina del Palace con un trionfo continentale destinato a restare nella memoria dei tifosi.